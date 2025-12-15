Boric agradece a Kast la "disposición y contribución al clima positivo" de su reunión tras ganar los elecciones de Chile

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, recibe al presidente electo, José Antonio Kast - PRESIDENCIA DE CHILE

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, ha recibido este lunes a su sucesor, el ultraderechista José Antonio Kast, en una reunión en el Palacio de La Moneda tras su victoria en las elecciones presidenciales del país latinoamericano, una reunión que ha estado marcada por un "clima positivo" que el jefe de Estado le ha agradecido.

"Agradezco a José Antonio Kast y su equipo de colaboradores por la disposición y contribución al clima positivo en el que se desarrolló esta reunión. Aquí nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación", ha expresado a través de un mensaje en su perfil de la red social X.

Boric ha explicado que, "en un diálogo respetuoso, institucional y con altura de miras" junto a Kast, han abordado "el quehacer del gobierno, la marcha del país y la agenda legislativa", así como "los pasos a seguir para realizar un traspaso ordenado para el próximo gobierno", ha agregado.

"Es muy importante, chilenos y chilenas, tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático", ha declarado.

Por su parte, Kast ha comentado desde la sede presidencial que han mantenido una "reunión muy positiva, muy republicana" para "conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el entrante", según declaraciones recogidas por Adn radio.

Según Kast, Boric ha manifestado "la voluntad de poder colaborar con todo lo posible, una vez que se vayan conociendo quienes podrían ser parte del equipo del próximo gobierno". También ha remarcado que su próximo gabinete "tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad en los temas prioritarios".

"Le agradezco enormemente al presidente de la República el tiempo, también que tuvimos una conversación personal muy importante y las posibilidades que nos da de ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que tenemos que abordar hacia adelante y cuidar la institucionalidad", ha concluido.

Por otro lado, Kast viajará durante la jornada del martes a la capital de Argentina, Buenos Aires, ya que será recibido en la Casa Rosada por el mandatario argentino, Javier Milei, según fuentes consultadas por medios argentinos.