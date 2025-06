Boric respalda la propuesta española de embargo de armas a Israel "para que no sigan matando niños"

El embajador israelí denuncia un "boicot" a las importaciones israelíes

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha expresado su apoyo a la propuesta española de instaurar un embargo a la venta de armas a Israel "para que no sigan matando niños" y ha abogado por prohibir la importación de productos producidos en las colonias israelíes de Cisjordania.

"Respaldamos la propuesta adoptada por el Gobierno de España de decretar un embargo de armas al Gobierno de Israel, para que no sigan matando niños", ha afirmado ante el pleno del Congreso Nacional chileno.

Boric ha denunciado la "permanente violación del Derecho Internacional por parte de Israel, mediante asentamientos ilegales en territorio palestino y el reciente anuncio de expansión de esta política", según recoge el diario chileno 'La Tercera'.

Por ello, ha señalado que "es de toda justicia patrocinar y poner en urgencia el proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorio ilegalmente ocupado".

Además, ha ordenado "diversificar" las relaciones comerciales en materia de defensa para "dejar de depender de la industria israelí en toda área", ha añadido.

El mandatario chileno ha reiterado su condena "categórica" al "terrorismo de Hamás" y ha exigido "la liberación de los rehenes que aún están en cautiverio". Boric ha recordado también que ha llamado a consultas al embajador chileno en Israel y ha ordenado la retirada de los agregados militares chilenos.

"Los invito a todos a no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno, un gobierno genocida, no el pueblo de Israel. Para que no quepa duda, reitero algo que he dicho muchas veces, no aceptamos empates ni elegir entre barbaries", ha argumentado.

EL EMBAJADOR ISRAELÍ DENUNCIA "BOICOT" A IMPORTACIONES ISRAELÍES

En respuesta, el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, ha denunciado la intención de Boric de "boicotear importaciones de Israel", una decisión que "no va a apoyar a los palestinos y no va a perjudicar a Israel". "El único que quedará perjudicado es Chile. El impacto será en Chile", ha señalado en declaraciones a 'La Tercera'.

"Chile ha comprado muchos insumos de defensa de Israel durante los últimos años (...). Estamos en unas cifras históricas en la exportación de la tecnología de defensa de Israel. Esta es decisión de Chile si quiere o no quiere", ha destacado, aunque ha asegurado que "si la relación de Israel y Chile fuese una acción, yo la compraría, porque el futuro de esta relación es brillante".

En cuanto a las afirmaciones de Boric denunciando genocidio y limpieza étnica contra el pueblo palestino, Artzyeli ha resaltado que en "Gaza no hay genocidio y no hay limpieza étnica", sino "una guerra entre un grupo terrorista que intentó cometer un genocidio en Israel".

"Logró (Hamás) asesinar 1.200 personas y secuestrar 251, de los cuales quedan como 20. Es una guerra en zona urbana en la cual sí, lamentablemente, hay civiles inocentes que son víctimas. Esto ocurre en todas las guerras sin excepción y mucho más en una guerra que se lleva a cabo en zona urbana", ha argüido.