Borrell asumirá mañana la doble nacionalidad española y argentina

Publicado 17/07/2019 13:20:13 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha explicado que este jueves asumirá la doble nacionalidad española y argentina, condición esta última que le viene por parte de su padre, nacido en Mendoza e hijo de inmigrantes catalanes.

"Mañana firmaré la doble nacionalidad española y argentina porque la historia es que mi padre nació en Mendoza y era hijo de inmigrantes catalanes cuya huella he encontrado y me ha parecido una oportunidad interesante, aunque no aporte nada desde el punto de vista práctico", ha afirmado el jefe de la diplomacia española.

Borrell ha destacado la "genialidad" que tuvo su padre antes de volver a España para participar en la guerra civil y ha dicho que la firma de la nacionalidad argentina es "un pequeño homenaje" a su progenitor "y a tantos otros que proclamban orgullosos su ascendencia española".

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha lanzado este mensaje durante su intervención en el acto por el vigésimo aniversario de la Fundación Euroamérica, celebrado en Casa América.