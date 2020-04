Borrell avisa del peligro para Europa de que el coronavirus no se controle en África

BRUSELAS, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha avisado este viernes del peligro que representa para Europa que la pandemia del coronavirus no se ataje en África, ya que, ha pronosticado que puede traer en el futuro nuevos brotes al viejo continente.

"Sus problemas serán nuestros problemas, no podemos solventar la pandemia solo en nuestra casa. Si no se resuelve en África no se resolverá en Europa", ha advertido el jefe de la diplomacia europea en rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Exteriores, en la que ha defendido que a la UE le va "en su propio interés" ayudar a países vecinos.

Por ello, ha explicado que los Veintisiete discutirán la próxima semana un programa global de la UE y los estados miembros para asistir a los países vecinos en la lucha contra la crisis del coronavirus. Este plan buscará ayudar a los países más frágiles de África, en una iniciativa que se une a los esfuerzos de la UE de redirigir todos los fondos europeos de programas en terceros países para combatir la pandemia.

Borrell ha insistido en que el virus se puede descontrolar fácilmente en el continente vecino por la falta de capacidad sanitaria y la escasez de médicos, camas hospitalarias o unidades de cuidados intensivos con los que cuentan los países africanos. Sobre países con una situación humanitaria delicada por los conflictos armados -- caso de Yemen, Siria o Libia --, ha avisado que los efectos devastadores del virus pueden multiplicarse y que estos países afronten "dos conflictos a la vez".

COMUNICAR MEJOR LAS ACCIONES DE LA UE

Sobre la dimensión geopolítica de la crisis del coronavirus, ha dicho que la desinformación "prolifera" en torno al virus y ya se ha convertido en una preocupación para los Veintisiete. En la reunión, los ministros de Exteriores han subrayado la importancia de reivindicar la solidaridad que está habiendo entre los países de la UE.

A juicio de Borrell hay muchas muestras de cooperación entre países europeos estos días, pero existe una "narrativa" de lo que hace Europa y lo que hacen los Estados miembro que busca usar la pandemia como dardo político contra las instituciones europeas.

"Cada vez es más importante la trascendencia geopolítica de esta crisis y suceden dos cosas: las campañas de desinformación y la falta de una buena comunicación de nuestra parte", ha explicado el jefe de la diplomacia europea.

Relacionado con esto, ha destacado el esfuerzo de la UE para la tareas de repatriación de europeos atrapados en el extranjero. Borrell ha reivindicado que un avión alemán que recogía a ciudadanos de la UE en un tercer país luciese tanto la bandera alemana como la europea. "Europa tiene que tocar el corazón de los europeos para que perciban que la UE puede protegerles", ha asegurado, en línea con su idea de comunicar mejor los esfuerzos que está haciendo el bloque durante esta crisis.

Borrell ha confirmado que 250.000 turistas europeos siguen bloqueados en el exterior por las dificultades de viaje derivadas del coronavirus, advirtiendo que la situación empeorará según avance el tiempo, aunque hay casi un centenar de operaciones previstas para los próximos días.

Según los cálculos de la diplomacia europea, 11.000 europeos se han beneficiado ya del Mecanismo de Protección Europea que sufraga hasta un 75 por ciento del coste del vuelo y que se activa como "último recurso". En términos totales, 350.000 turistas ya han regresado a Europa durante la crisis.