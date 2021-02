Borrell condena la expulsión de diplomáticos y abre la puerta a una respuesta de la UE a la pena a Navalni

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha condenado este sábado la expulsión de tres diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia supuestamente por participar en manifestaciones ilegales en apoyo del líder opositor Alexei Navalni y ha abierto la puerta a una respuesta de la UE a la condena impuesta precisamente a Navalni.

"El Alto Representante Borrell condena contundentemente la decisión de las autoridades rusas de expulsar a tres diplomáticos europeos y rechaza las acusaciones de actividades incompatibles con su condición de diplomáticos extranjeros", ha publicado el Servicio de Acción Exterior que lidera Borrell en un comunicado emitido con motivo del final de su visita a Rusia, del 4 al 6 de febrero.

Por ello ha emplazado a Moscú a "reconsiderar" las expulsiones y ha subrayado "la unidad y solidaridad de la Unión Europea con los Estados miembro afectados".

En cuanto a la visita en sí, Borrell ha defendido la necesidad de que "los canales diplomáticos sigan abiertos, no solo para reducir la intensidad de las crisis o incidentes, sino para mantener contactos directos y trasladar mensajes firmes y francos más aún cuando las relaciones están lejos de ser satisfactorias".

Borrell además ha trasladado a las autoridades rusas "la profunda preocupación" de la UE "por la situación de deterioro de los Derechos Humanos en Rusia y los intentos deliverados de silenciar las voces críticas, las ONG y la sociedad civil".

En particular, Borrell ha condenado "la reciente condena contra Alexei Navalni tras su detención ilegal y después del intento de asesinato con un agente nervioso químico en suelo ruso". Así, la UE espera que Navalni "sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional", igual que las personas "detenidas arbitrariamente" druante las recientes protestas en apoyo a Navalni.

"Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debatirán las implicaciones de la sentencia contra Navalni y futuras acciones de la UE, que ya ha impuesto sanciones por el uso de armas químicas prohibidas tras el Consejo de Asuntos Exteriores de este mes", explica la oficina de Borrell.

Sin embargo, en declaraciones a la televisión Euronews, Borrell ha matizado que por el momento no se barajan nuevas sanciones. "Por el momento no hay propuestas, pero las cosas pueden cambiar. Veremos la semana próxima. Se puede considerar. No hay nada fuera de la mesa", ha indicado.

La cita será el próximo 22 de febrero. "Voy a informar a mis colegas de la UE del resultado de mi visita en el Consejo de Asuntos Exteriores del 22 de febrero, donde habrá un debate específico sobre las relaciones UE-Rusia con vistas al debate estratégico sobre las relaciones UE-Rusia en el Consejo Europeo de marzo", ha explicado Borrell.

Antes de partir de Moscú, Borrell ha visitado el lugar del centro de la ciudad en el que fue asesinado hace seis años el opositor Boris Nemtsov y le ha rendido homenaje.