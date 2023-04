Brasil rechaza las críticas de EEUU sobre su postura en la guerra de Ucrania: "Solo buscamos la paz"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ha rebatido las críticas de Estados Unidos acerca de la postura de su país en la guerra de Ucrania y ha recalcado que lo único que interesa a las autoridades brasileñas es promover la paz.

"No puedo decir nada porque no escuché nada y no sé de qué se trata", ha respondido así Vieria al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, quien aseguró que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estaría "repitiendo como un loro la propaganda" rusa y china.

"Lo que puedo decir es que Brasil y Rusia completan este año 195 años de relaciones diplomáticas con embajadores residentes y, en fin, son dos países que tienen una historia en común (...) Brasil quiere promover la paz", ha dicho tras reunirse en Brasilia con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.

Así, ha subrayado que Brasil "está listo para unirse a un grupo de países que estén dispuestos a dialogar sobre paz" y que así se lo ha manifestado a Lavrov en la reunión que ambos han mantenido.

"El presidente tampoco habló de guerra, sólo reiteró lo que ya dijo, que Brasil está dispuesto a cooperar por la paz", ha recalcado en relación a las últimas declaraciones de Lula acerca de la crisis de Ucrania, informa 'Folha de Sao Paulo'.

En las últimas horas, Washington ha reaccionado con críticas a las palabras de Lula sobre la guerra a su paso por China y Emiratos Árabes Unidos, desde donde acusó a Estados Unidos y la Unión Europea de estar promoviendo la guerra al suministrar armamento a Ucrania.