El brote de ébola en RDC se convierte en el más mortífero registrado tras rebasar la barrera de 2.300 muertos

Archivo - Médicos trabajan para combatir el ébola en República Democrática del Congo (RDC) - Shi Yu / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

CIUDAD DEL CABO (SUDÁFRICA), 17 (DPA/EP)

El brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo se ha convertido en el más mortífero registrado en el país africano tras rebasar la barrera de los 2.300, superando así el número de fallecidos durante el anterior peor brote de ébola, ocurrido entre 2018 y 2020.

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, el número de muertes ha llegado a 2.325 y ya hay 4.945 casos confirmados, sobrepasando así el brote más mortífero registrado entre 2018 y 2020, cuando 2.299 personas fallecieron por culpa de la enfermedad.

Es el decimoséptimo brote documentado en un país de alrededor de 112 millones de personas. El único de mayor magnitud se produjo en África Occidental, donde se registraron más de 28.500 casos y fallecieron 11.310 personas en Guinea, Liberia y Sierra Leona entre 2014 y 2016.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de la extrema gravedad de la situación y teme que la situación pueda alcanzar proporciones sin precedentes. El brote --de la cepa Bundibugyo, para la cual todavía no existe vacuna aprobada-- fue declarado el pasado 15 de mayo y se concentra desde entonces en la provincia septentrional de Ituri.

Esta provincia es una de las zonas con mayor violencia de todo el continente, lo que ha hecho aún más difícil la respuesta sanitaria y el trabajo de los médicos, de ahí que la letalidad del virus esté aumentando de forma tan acelerada.