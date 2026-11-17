Archivo - Trabajadores sanitarios en Bunia, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en medio del brote de ébola declarado a mediados de mayo (archivo) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este martes a más de 11.400 los casos y a cerca de 5.600 los muertos a causa del brote de ébola declarado hace poco más de seis meses en el este del país africano, desde donde se ha expandido a otras zonas, dejando incluso contagios en países de la región.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín epidemiológico que hasta la fecha se han registrado 11.432 casos y 5.593 muertos, un balance que incluye 56 contagios y 25 fallecidos durante las últimas 24 horas, para una letalidad global del 48,9%.

Asimismo, el organismo ha afirmado que en estos momentos hay 1.681 personas hospitalizadas o en aislamiento a causa del virus, mientras que 3.109 se han recuperado de la enfermedad. Además, la tasa de seguimiento de los contactos es del 85,1%, en medio de una respuesta afectada por la inseguridad y la escasez de recursos.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).