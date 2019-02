El brote de sarampión detectado en octubre en Madagascar ha dejado ya más de 920 muertos

Publicado 14/02/2019 21:20:44 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 922 personas han muerto desde octubre a causa del brote de sarampión en Madagascar, según ha informado este jueves la Organización Mundial para la Salud (OMS), que ha alertado de que sus previsiones apuntan a que los casos a nivel mundial casi se han duplicado en un año.

El organismo ha detallado que en 2018 se registraron cerca de 33.880 casos de esta enfermedad en África, de las cuales casi 4.400 corresponden a Madagascar, antes de agregar que se calcula que en todo el mundo murieron alrededor de 110.000 personas a causa del sarampión en 2017.

"El sarampión no está yendo a ninguna parte. Es responsabilidad de todos", ha dicho Katherine O'Brien, directora de Inmunización, Vacunas y Biológicas en la OMS. "Por cada persona infectada, entre nueve y diez pueden contraer el virus", ha agregado.

Así, ha destacado que el virus no respeta "fronteras geográficas o políticas", si bien ha indicado que desde el año 2000 el número de muertes ha descendido un 80 por ciento, lo que implica que "probablemente se han salvado unos 21 millones de vidas".

La OMS ha indicado que durante 2018 se registraron 229.068 casos de esta enfermedad a nivel mundial --según datos a mediados de enero de 2019--, respecto a los 115.117 de 2017 --con datos en esa misma fecha--, pero ha manifestado que aún falta por recopilar los datos de finales de año, con el brote de en Madagascar en el epicentro.

"Debido a los retrasos en la información y los brotes a finales de 2018 esperamos que estas cifras aumenten, como han hecho en años anteriores". En el caso de 2017, la cifra final contando esos últimos meses fue de 173.330.

"Estamos dando marcha atrás en los progresos logrados no porque no tengamos las herramientas, sino porque no estamos vacunando", ha lamentado O'Brien.

Por su parte, Katrina Kretsinger, oficial médico en el Programa Expandido de Vacunación de la OMS, ha señalado que "algunas poblaciones están en más riesgo que otras", ha dicho, antes de destacar entre las más vulnerables a "niños, migrantes, refugiados y poblaciones pobres".

En este sentido, ha reiterado que "depende de los países aplicar los programas de vacunación". "Algunos han hecho obligatorio que los niños tengan que estar vacunados para poder ir a la escuela", ha dicho.

Según la OMS, el sarampión "es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus". "A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz", agrega en su página web.

"El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Se trata de una enfermedad humana que no afecta a los animales", detalla.