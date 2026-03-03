Bruselas acusa a Rusia de usar la escalada en Oriente Próximo como "excusa" para no negociar la paz con Ucrania

Archivo - El presidente Volodímir Zelenski (d) estrecha la mano de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la Cumbre en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas. - Dati Bendo/European Commission/d / DPA - Archivo

BRUSELAS, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha acusado a Rusia de usar la escalada del conflicto en Oriente Próximo como "excusa" para no reunirse con Ucrania en el marco de sus negociaciones para un acuerdo de paz, después de que el Kremlin haya esgrimido que no ve clara una nueva reunión en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Por supuesto, para Rusia cualquier excusa para no reunirse es una buena excusa, así que no resulta muy sorprendente", ha sostenido en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz jefe del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Paula Pinho, tras las dudas mostradas por Moscú sobre una nueva ronda de negociaciones con Kiev a consecuencia del conflicto en Oriente Próximo.

También se ha referido a este asunto la portavoz de Exteriores de la UE Anitta Hipper, que ha sostenido que "la ubicación es una excusa" y que Rusia la está usando para "dilatar, posponer y continuar sus ataques contra vidas inocentes en Ucrania".

Cuestionada por la posibilidad de que algún Estado miembro de la Unión Europea acoja una nueva ronda de negociaciones, como ha sugerido el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Hipper ha eludido dar una respuesta, pero ha reafirmado el compromiso de la UE con Kiev y su trabajo para "lograr la paz".

Las declaraciones de Bruselas tienen lugar después de que el Kremlin haya dicho que la próxima fecha para celebrar la nueva ronda de conversaciones con Kiev no está nada clara y que, en todo caso, es "poco probable" que pueda celebrarse en Abu Dabi mientras continúen los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Aún no está clara la fecha ni el lugar", ha dicho el portavoz del Gobierno ruso, Dimitri Peskov, apenas un día después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se mostrara convencido de que las negociaciones se retomarían esta misma semana y en la capital emiratí.

Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región con instalaciones estadounidenses han sido objetivo de ataques iraníes en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que acabó con la vida del líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

El último encuentro entre Moscú y Kiev para negociar el fin de la guerra tuvo lugar la semana pasada en la ciudad suiza de Ginebra, de la que, según reveló Zelenski, las partes salieron con un principio de acuerdo en temas humanitarios, como el intercambio de prisioneros, pero también militares.

Esta semana esta prevista otra reunión, pero en la capital de Emiratos Árabes Unidos. El propio Zelenski ha dicho que, pese a las dificultades surgidas en el país de Oriente Próximo, Suiza, Turquía, Austria o incluso el Vaticano pueden ser sede de estas negociaciones, como han demostrado anteriormente.