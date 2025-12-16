Bruselas asigna 29 millones para ayuda humanitaria a Birmania y la crisis rohingya

Varios niños miran a cámara en la extensión del campo de refugiados número 20, situado en el distrito de Cox's Bazar, Bangladesh. - MIRJA VOGEL

BRUSELAS 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha liberado este martes 15 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria para atender las necesidades de las comunidades afectadas por el conflicto en Birmania, a lo que se añade una partida de 14 millones para apoyar a los refugiados rohingya en países vecinos como Bangladesh.

La ayuda llega en pleno recrudecimiento del conflicto en el país del sudeste asiático, que provoca una nueva ola de desplazamiento interno en el país y de refugiados hacia Bangladesh y otras naciones vecinas.

El Ejecutivo europeo recuerda que la crisis humanitaria en Birmania se ha visto agravada por el terremoto que sacudió el país a principios de este año, "lo que ha provocado el colapso de servicios básicos como la salud, el acceso al agua y al saneamiento y la educación, así como un fuerte aumento del hambre".

La mayor parte de los fondos, hasta 12 millones de euros, se destinará a apoyar a las comunidades afectadas por el conflicto en Birmania, con prioridad a la asistencia alimentaria y nutricional.

De los fondos para apoyar a la comunidad rohingya, dos millones de euros reforzarán la asistencia existente en campamentos de refugiados como el de Cox Bazaar, considerado el mayor del mundo.

Este paquete se suma a los casi 50 millones de euros ya proporcionados en ayuda humanitaria para la crisis en Birmania en el presente curso. La UE además reforzó su asistencia en respuesta al terremoto que azotó el país a finales de marzo.