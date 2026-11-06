Bruselas coincide con Meloni en que la UE debe tener "una sola voz" en las conversaciones de paz sobre Ucrania

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni - CHRISTOPHE LICOPPE - Archivo

BRUSELAS 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha coincidido este viernes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la necesidad de que la Unión Europea hable con "una sola voz" en las negociaciones de paz sobre Ucrania, después de que la mandataria italiana haya reclamado que los Veintisiete designen un representante único para participar en las conversaciones impulsadas por Estados Unidos y evitar la proliferación de iniciativas diplomáticas sin una posición común.

Así lo ha sostenido la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, durante una rueda de prensa en Bruselas, tras ser preguntada qué opinaba de la carta remitida por Meloni al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que se quejaba por la falta de coordinación entre los Veintisiete y reclamaba que la Unión Europea designe "de una vez por todas" quién debe representarla en el proceso.

"Estamos plenamente de acuerdo en que debemos participar, en que Europa debe estar implicada en las conversaciones destinadas a alcanzar una paz sostenible y duradera en Ucrania y que determinan la seguridad de Ucrania, como acabamos de abordar. Y estamos plenamente de acuerdo en que debemos permanecer unidos, ser coherentes y actuar con determinación en la defensa de nuestros intereses y en el apoyo a Ucrania", ha aseverado.

En este sentido, Pinho ha respaldado también la posición expresada por Costa en su respuesta a Meloni, en la que el socialista portugués defendió que los intereses comunitarios deben estar representados por las instituciones de la UE de conformidad con los Tratados.

"Los intereses de la Unión Europea deben estar representados por sus instituciones de conformidad con los Tratados. Estamos de acuerdo con ello", ha afirmado la portavoz, que, sin embargo, ha evitado precisar quién debería asumir esa representación o si la Comisión considera necesario designar un interlocutor único para las negociaciones.

Asimismo, ha confirmado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también recibió la misiva de Meloni, al igual que el resto de miembros del Consejo Europeo, por lo que el Ejecutivo comunitario estaba al corriente de las preocupaciones trasladadas por la primera ministra italiana.

MELONI CRITICA LA FALTA DE COORDINACIÓN EUROPEA

La posición de Bruselas llega después de que Meloni remitiera este jueves una carta a Costa para expresar su malestar por la sucesión de iniciativas diplomáticas impulsadas por distintos países europeos en las negociaciones de paz sobre Ucrania, que, a su juicio, evidencian la falta de coordinación entre los Veintisiete.

"Lo que sigo pidiendo es que se decida de una vez por todas quién se sienta en la mesa de negociación en representación de la Unión Europea, y con qué mandato", señaló la 'premier' italiana, que considera necesario establecer una posición común para evitar que las distintas iniciativas europeas se solapen entre sí.

Sus críticas coinciden con la intensificación de los contactos diplomáticos para avanzar hacia un eventual acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, después de que la Comisión Europea acogiera el miércoles en Bruselas una reunión con representantes de Kiev, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial para abordar la reconstrucción económica de Ucrania tras la guerra.

Un día después, este jueves, la Alianza Atlántica acogió otro encuentro centrado en las garantías de seguridad para Ucrania y la futura arquitectura de seguridad europea, en el que también estuvieron representados la Comisión Europea y el Consejo de la UE, según ha confirmado este viernes Pinho.