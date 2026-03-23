Bruselas condena los ataques de Israel a Líbano y pide "una solución política" en Oriente Próximo

Columnas de humo desde las supuestas posiciones de Hezbolá en la localidad de Mayfadoun, al sur del Líbano, tras ser alcanzada por un ataque aéreo israelí. - Stringer/dpa

BRUSELAS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha condenado los ataques de Israel contra los puentes sobre el río Litani que sirven como barrera de separación geográfica del sur de Líbano, y ha apelado a "una solución política" y a que se reanuden las negociaciones de paz para acabar con la guerra en Oriente Próximo.

"Condeno los ataques contra infraestructuras críticas en todo Oriente Próximo, incluidos los puentes en Líbano. Atacar la infraestructura civil viola el Derecho Internacional humanitario", ha expresado la comisaria en un mensaje en redes sociales publicado este lunes.

Para Lahbib, la escalada del conflicto "solo profundiza el sufrimiento", por lo que ha defendido la necesidad de que las negociaciones diplomáticas se reanuden. "Necesitamos una solución política", ha añadido la responsable de Gestión de Crisis del Ejecutivo comunitario.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este domingo que tanto él como el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han dado orden de "destruir inmediatamente todos los puentes sobre el río Litani que están siendo empleados para efectuar actividades terroristas para impedir el tránsito de los terroristas de Hezbolá y sus armas hacia el sur".

Katz también ha señalado que ha dado instrucciones al Ejército para "acelerar la destrucción de las viviendas libanesas de la línea de contacto, para frustrar las amenazas a las comunidades israelíes, de acuerdo con el modelo de Beit Hanun y Rafá", dos poblaciones del noroeste y el sur de la Franja de Gaza, ahora mismo bajo control israelí.

Con todo, el Gobierno de Líbano ha detallado que desde el inicio de los ataques de Israel contra su país el pasado 2 de marzo, casi 1.040 personas han muerto y cerca de 2.900 han resultado heridas, balance que incluye al menos diez muertos y 90 heridos en las últimas 24 horas.

Israel lanzó a principios de mes una ofensiva contra el país vecino tras el lanzamiento de cohetes del partido-milicia chií Hezbolá a territorio israelí en represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, días antes.

Cabe recordar que los ataques de Israel han provocado el desplazamiento de más de un millón de personas en Líbano desde el 2 de marzo, de acuerdo a un balance de la Unidad de Riesgos y Desastres, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros libanés de hace una semana, por lo que se espera que esta cifra haya aumentado desde entonces.