Bruselas confirma que los 19 Estados miembro que pidieron préstamos de Defensa presentaron su programa nacional

BRUSELAS 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confirmado este lunes que los 19 Estados miembro que solicitaron préstamos del fondo de Defensa, SAFE, para incentivar las compras conjuntas de equipos militares dotados de 150.000 millones de euros, 15 de ellos incluyen inversiones con el sector militar de Ucrania, España entre otros.

Una vez concluido el plazo para presentar los planes nacionales relativos a SAFE, los préstamos para incentivar las compras conjuntas de equipos militares dotados de 150.000 millones, de los que provisionalmente España tiene asignados unos 1.000 millones, Bruselas ha confirmado que todos los países que solicitaron estos préstamos han presentado en tiempo su programa que ahora será analizado por los servicios comunitarios que confirmarán los pagos una vez se estudien los detalles.

Bruselas analizará durante diciembre y enero los planes. "Nuestro objetivo es que, a inicios del próximo año podamos ajustar los montos iniciales de manera que, al inicio del año, estos proyectos puedan comenzar a implementarse", ha explicado en rueda de prensa el portavoz comunitario de Defensa, Thomas Regnier.

Este plan presentado por Bruselas a principios de año se enmarca en el plan de rearme busca movilizar 800.000 millones en la próxima década en el sector de la defensa.

Finalmente, Canadá y Reino Unido no participarán en la primera fase de este programa después de que no llegaran a buen puerto las negociaciones contarreloj con el Ejecutivo europeo, aunque podrían sumarse a futuros acuerdos puesto que estos préstamos establecen que el 35% de las compras se puedan realizar en industrias fuera de la UE.

La normativa prevé que países candidatos a la UE y otros socios afines de la UE puedan beneficiarse de los préstamos, que en todo caso no contemplan la participación de Estados Unidos. Así la UE se abre que Albania, Canadá, Japón, Moldavia, Macedonia del Norte, Noruega, Corea del Sur y Reino Unido formen parte del fondo.