Bruselas defiende salvaguardas en los tratados de adhesión para garantizar que los nuevos Estados cumplan las normas

Archivo - Banderas de la Unión Europea en la sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha defendido este lunes "una nueva generación" de tratados de adhesión a la Unión Europea que incluyan salvaguardas para garantizar que los futuros Estados miembro cumplan y mantengan las normas comunitarias incluso "5, 10 o 15 años" después de su entrada en el bloque.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que tiene lugar este lunes en Luxemburgo, al ser preguntada sobre cómo puede garantizar que países como Ucrania o Moldavia, que abren este lunes las negociaciones formales para integrarse en la UE, no usen su poder de veto para bloquear decisiones que requieran unanimidad.

"Serán una nueva generación de tratados de adhesión, en el sentido de que tendremos nuevas salvaguardas que harán o proporcionarán exactamente (...) cómo asegurarnos de que, una vez que tengamos nuevos miembros a bordo, sigan las normas europeas, ya sea siendo miembros durante 5, 10 o 15 años, incluso 15 años después", ha indicado.

Según ha detallado, el objetivo es que fuera algo que se negocie de manera bilateral en los tratados de adhesión de todos los países candidatos una vez se llegue al momento de abordar el asunto, siendo Montenegro el alumno aventajado, ya que este lunes cerrará sus capítulos 15 y 16, llegando a la mitad del recorrido de reformas necesario para formar parte de la Unión Europea.

Fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que esta nueva generación de nuevos tratados de adhesión llevan tiempo debatiéndose en Bruselas, con vistas a que incluyan "salvaguardas más sólidas" contra el retroceso en los valores fundamentales, aunque no se han tomado decisiones al respecto.

"El objetivo es garantizar que los compromisos adquiridos durante las negociaciones se mantengan también después de la adhesión", han añadido esas mismas fuentes, que han añadido que las discusiones sobre el futuro modelo de tratados de adhesión están actualmente en curso.