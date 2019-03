Bruselas denuncia el deterioro del Estado de Derecho en Rumanía

Publicado 29/03/2019 14:23:46 CET

La Comisión sigue de cerca el caso de la exfiscal anticorrupción Kovesi

BRUSELAS, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha denunciado el deterioro del Estado de Derecho en Rumanía y ha avisado al Ejecutivo de Bucarest que sigue de cerca el caso de la exfiscal anticorrupción jefa de Rumanía Laura Codruta Kovesi tras ser inculpada este jueves por corrupción por la justicia rumana.

Kovesi, símbolo de la lucha la corrupción en Rumanía cesada en julio del cargo por el Gobierno socialdemócrata, es la candidata favorita de la Eurocámara a ocupar el puesto de fiscal general europea, al que también se han presentado al francés Jean-François Bohnert, favorito de los Veintiocho.

"Seguimos con preocupación todos estos acontecimientos en este país", ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, que ha dejado claro que "la Comisión Europea está siguiendo los acontecimientos muy de cerca en lo relativo al procedimiento de selección del Fiscal General Europeo". "Es una situación que no es buena, está afectando al clima político general y estamos siguiéndolo muy de cerca", ha remachado.

El portavoz comunitario ha insistido en que "es crucial que todos los candidatos presentados por un panel de selección independiente sean tratados de forma justa durante este proceso" y ha instado al Gobierno de Bucarest a "respetar plenamente" el principio de cooperación "sincera" que estipula el Tratado para seleccionar al Fiscal General europeo.

Schinas ha dejado claro que la posición del Ejecutivo comunitario "sobre las reformas judiciales y del deterioro general de la situación del Estado de Derecho en Rumanía" no ha cambiado. "No necesita reiterar nuestra posición", ha insistido, subrayando la importancia de que Rumanía "no dé pasos atrás en todos sus compromisos" de reformas con la UE y "que se abstengan de todo acto, etapa o práctica" que revierta sus progresos en los últimos años.

El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, acordó con la primera ministra, Viorica Dancila, en una conversación telefónica que mantuvieron este jueves "continuar las discusiones a nivel técnico, sobre todo respecto a las dos borradores de medidas de emergencia" que recortan los poderes del fiscal anticorrupción en Rumanía.

Schinas ha asegurado que la situación sobre el terreno en Rumanía "no afecta al funcionamiento de la Presidencia rumana" de la UE aunque "endurece el clima político un poco" y ha asegurado que el Colegio de Comisario decidirá "llegado el momento" los próximos pasos a seguir con Rumanía una vez juzgue "todos los elementos en torno al Estado de Derecho", al ser preguntado si Bruselas no se plantea abrir un procedimiento sancionador por riesgo sistémico para el Estado de Derecho, como en el caso de Polonia. "No quiero prejuzgar nada", ha remachado.