Bruselas descarta movimientos de migrantes desde Ceuta hacia otros Estados miembro de la UE

Archivo - Magnus Brunner, comisario de la UE de Asuntos de Interior y Migración, participa en una rueda de prensa tras la Reunión sobre Migración de Múnich - Peter Kneffel/dpa - Archivo

BRUSELAS 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha subrayado este viernes que no se están produciendo movimientos de migrantes desde Ceuta hacia otros Estados miembro y ha reafirmado el compromiso de la Comisión Europea de seguir apoyando a España para gestionar la crisis, en coordinación con Marruecos y con los instrumentos previstos en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

"No hay movimientos hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembro", ha señalado Brunner, que ha explicado que el Código de Fronteras Schengen contempla normas específicas para Ceuta y Melilla y ha recalcado que los controles sobre las personas que abandonan ambas ciudades autónomas "siguen en vigor", después de que varios gobiernos europeos hayan expresado su preocupación por un posible efecto de la crisis migratoria sobre la libre circulación dentro de la UE.

Asimismo, ha celebrado la "estrecha cooperación" entre España y Marruecos para gestionar la situación y garantizar el "rápido retorno" de quienes han entrado en Ceuta de forma irregular desde el país magrebí, que ha recordado que figura en la lista de "países de origen seguros" de la Unión.

El político austriaco ha reiterado que la Bruselas continuará colaborando con las autoridades españolas para garantizar una aplicación efectiva de las nuevas normas europeas en materia de migración y asilo y prestar apoyo adicional a nivel comunitario, también a través de las agencias de la UE.

"Estoy dispuesto a desplazarme a los puntos críticos, ya que la situación evoluciona constantemente. Nuestra prioridad inmediata es apoyar a España en la protección y gestión de la frontera exterior de la UE de forma eficaz y ordenada. Esto incluye combatir las redes de tráfico ilícito de migrantes y evitar que las personas emprendan viajes peligrosos", ha añadido.

En la misma línea, la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha asegurado que sigue "de cerca" la evolución de la situación en Ceuta y ha defendido que la cooperación entre la UE y Marruecos es "esencial", al tiempo que ha explicado que mantiene contactos con las autoridades marroquíes para "controlar la situación y obtener resultados concretos".

Por su parte, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha calificado de "inaceptables" las imágenes de Ceuta y ha reclamado frenar "de inmediato" las llegadas. "No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

La crisis migratoria continúa este viernes mientras avanzan los retornos de las personas que cruzaron hacia Ceuta, de las que alrededor de 25.000 habían regresado ya al país vecino al mediodía, según el Ministerio del Interior, en el marco del dispositivo activado tras una entrada masiva que las autoridades sitúan en torno a las 50.000 personas y que ha dejado ya 41 fallecidos, de acuerdo con el último balance de la Delegación del Gobierno.