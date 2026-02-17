Bruselas descarta riesgos de suministro para Hungría y Eslovaquia tras el ataque ruso al oleoducto Druzhba

Archivo - Bandera de la UE - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha descartado que existan riesgos inmediatos para la seguridad del suministro energético de Hungría y Eslovaquia tras la interrupción del oleoducto Druzhba a causa de un ataque ruso, subrayando que ambos países cuentan con reservas estratégicas suficientes para hacer frente a la situación mientras se evalúan alternativas.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, al ser preguntada sobre la petición que Hungría y Eslovaquia han hecho a Croacia para que permita el transporte de petróleo ruso a sus países a través del oleoducto Adria, después de que el oleoducto Druzhba, fuera objeto de ataques en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

Itkonen ha detallado que Hungría ha pedido invocar la exención temporal que prevén las sanciones de la UE a Rusia para importar crudo ruso, como en el caso de que el suministro de crudo por oleoducto desde Rusia a un Estado miembro sin salida al mar se interrumpa "por razones ajenas al control de ese Estado miembro".

"Hungría lo ha pedido tras la interrupción del flujo de petróleo por el oleoducto Druzhba, causada por los ataques con drones de Rusia que destruyeron esa parte concreta. Para nosotros, la prioridad es la seguridad energética. Esa es nuestra prioridad absoluta", ha explicado la portavoz de la Comisión.

Itkonen ha expresado la voluntad del Ejecutivo comunitario de convocar una reunión del grupo de coordinación de petróleo en caso de emergencia para debatir "el posible impacto de la interrupción del suministro y cualquier alternativa posible de abastecimiento de combustible".

En este sentido, ha querido rebajar los temores de que Hungría o Eslovaquia puedan quedarse por ahora sin suministro de petróleo, ya que los dos países cuentan con reservas estratégicas desde la invasión rusa de Ucrania.

"Quiero recordar que no existen riesgos a corto plazo para la seguridad del suministro. Ambos Estados miembro Hungría y Eslovaquia, cuentan con reservas de emergencia equivalentes a 90 días", ha añadido.

HUNGRÍA Y ESLOVAQUIA ACUSAN A UCRANIA

En este contexto, Hungría y Eslovaquia enviaron el domingo a Croacia una carta para solicitar que permita el transporte de petróleo ruso hacia sus países a través del oleoducto Adria, al amparo de la exención contemplada en el régimen de sanciones comunitarias.

En paralelo, Budapest ha acusado a Ucrania de negarse a reanudar el tránsito de crudo por el Druzhba "por razones políticas" reprochando que la seguridad energética "nunca debe ser una cuestión ideológica".