Bruselas desembolsa 1.240 millones a Ucrania para financiar drones y misiles de producción nacional

Archivo - Banderas de la UE y de Ucrania - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

BRUSELAS 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha desembolsado este miércoles un nuevo pago a Ucrania, esta vez de 1.240 millones de euros, para financiar la compra de drones, interceptores, munición para drones y misiles fabricados por empresas ucranianas, dentro del componente de defensa del préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Kiev.

Este pago se suma a los desembolsos realizados este año dentro del Préstamo de Apoyo a Ucrania, que prevé movilizar 28.300 millones de euros en 2026 para reforzar la capacidad industrial de defensa ucraniana. En total, el instrumento reserva 60.000 millones para defensa entre 2026 y 2027, mientras que los otros 30.000 millones se destinarán a apoyo presupuestario.

"Rusia continúa con su estrategia deliberada de terror, intentando hacer insoportable la vida cotidiana de los ucranianos", ha denunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en declaraciones remitidas en un comunicado, en las que ha defendido que este desembolso permitirá "reforzar la industria de defensa de Ucrania" y su capacidad para "proteger a las personas y las infraestructuras".

El Ejecutivo comunitario ha recalcado que el apoyo a la defensa de Ucrania sigue siendo una "prioridad clave" para la Unión Europea y ha destacado que la financiación permitirá a Kiev acceder a drones, interceptores, munición, sistemas de defensa aérea y misiles para responder a sus "necesidades más urgentes" en el campo de batalla frente a la invasión rusa.

Por su parte, el comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha reivindicado que "cada euro" enviado a Ucrania "se transforma en drones, interceptores y misiles" y que de esta forma se está ayudando a Ucrania a "defenderse" y, "al mismo tiempo, fortaleciendo su industria de defensa".

"Con cinco pagos de defensa ya realizados, el Préstamo de Apoyo a Ucrania está cumpliendo su propósito: ayudar a Ucrania a defenderse de la guerra ilegal e injustificada de Rusia", ha concluido.