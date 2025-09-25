Bruselas desembolsa 40 millones de euros en ayuda humanitaria ante el deterioro de la crisis en Yemen

Archivo - Ciudadanos yemeníes entre escombros tras un bombardeo de Estados Unidos el pasado abril. - Osamah Yahya/dpa - Archivo

BRUSELAS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este jueves el desembolso de 40 millones de euros en ayuda humanitaria a Yemen, en un refuerzo de la partida anual para el país árabe que recibirá 120 millones de apoyo este año.

La ayuda busca paliar los efectos de la crisis humanitaria en el país, afectado por la hambruna. Los fondos servirán para suministrar alimentos de emergencia, asistencia sanitaria y nutricional y respuesta para las regiones impactadas por inanición, un apoyo que complementa el puente humanitario con el que la UE distribuyó recientemente 432 toneladas de medicinas y productos de supervivencia.

La comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha defendido el refuerzo de la respuesta humanitaria ante la emergencia que atraviesa Yemen. "Detrás de las desoladoras cifras humanitarias hay millones de personas en Yemen cuyas vidas corren peligro", ha indicado, recalcando que las familias no pueden alimentar a sus hijos, los hospitales están cerrando y se están propagando enfermedades en el país.

El país sufre un conflicto civil desde que en 2015 los hutíes lanzaran una revuelta con la que tomaron el control de la capital, Saná, y otras zonas del norte y el oeste de Yemen mientras que una coalición internacional que lidera Arabia Saudí inició bombardeos en apoyo al Gobierno de Abdo Rabbu Mansur Hadi. Desde entonces la UE ha contribuido con en torno a 1.000 millones de euros para atender la grave crisis humanitaria desatada por la guerra.

Años de guerra han llevado al colapso económico y dejado a la mitad de la población yemení en situación de inseguridad alimenticia. En el país, 19,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y 17 millones se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria, con dos millones de menores afectados por malnutrición.