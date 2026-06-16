Bruselas desoye a Kallas y condiciona medidas contra los asentamientos israelíes al apoyo de los líderes

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante un pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea no contempla proponer nuevas medidas contra el comercio con los asentamientos ilegales que Israel mantiene en Cisjordania y señala a los líderes europeos que se verán este jueves en una cumbre en Bruselas; después de que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, haya avanzado que reclamará este martes al Colegio deok Comisarios una batería de opciones, incluido un eventual veto a las importaciones procedentes de asentamientos ilegales, a petición de varios Estados miembro.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, que al ser preguntado por la petición de los ministros de Exteriores europeos que trasladará la Alta Representante al Ejecutivo comunitario, ha recordado que la Comisión presentó hace un año a los Veintisiete una propuesta para la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel y que "sigue en manos del Consejo" (los Estados).

"La posición de la Comisión no ha cambiado. Les recuerdo que el año pasado presentamos una propuesta para suspender las preferencias comerciales en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Israel. Esta propuesta sigue en manos del Consejo, pendiente de su adopción por mayoría cualificada. Eso es lo que tenemos sobre la mesa en este momento, y no vamos a especular en esta fase sobre ninguna otra medida potencial", ha respondido el portavoz.

Gill ha añadido, además, que esta semana tendrá lugar una reunión en la capital comunitaria a nivel de jefes de Estado y de Gobierno y que la Comisión "seguirá las conversaciones" que mantengan sobre la evolución de la situación en Oriente Próximo para ver "qué conclusiones arrojan" los líderes, tanto en esta cita como en la cumbre del G7 que se celebra ahora en Evián (Francia).

El portavoz comunitario ha eludido responder sobre la petición que hará Kallas al resto de comisarios, pero sí ha confirmado que la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel no incluye los asentamientos en Cisjordania por que la Unión no los reconoce como parte del territorio israelí.

SEGUNDA VEZ QUE KALLAS NO OBTIENE RESPUESTA

La suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel, que incluye solo medidas comerciales, fue propuesta el año pasado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pero hasta el momento no ha tenido el apoyo necesario --mayoría cualificada-- como para salga adelante.

Ante esta situación, un grupo de Estados miembro --entre ellos España, Irlanda o Francia-- han reclamado a Kaja Kallas medidas para vetar el comercio con los asentamientos ilegales que Israel mantiene un Cisjordania, medida también comercial pero que sería más fácil de aprobar, ya que no supondría la suspensión parcial a la que se opone un grupo de países.

La petición se produjo este lunes tras una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), a lo que Kallas respondió que trasladará la petición en la reunión del Colegio de Comisarios que tiene lugar este martes y que también solicitaría "una lista de opciones de posibles medidas comerciales" para que estén listas en la próxima reunión de ministros de Exteriores, el 13 de julio.

Es la segunda vez que Kallas reclama a la Comisión propuestas contra Israel y no obtiene respuesta. Tras la reunión de ministros de Exteriores del pasado 21 de abril, prometió que pediría al Comisario de Comercio, Maros Sefcovic, una nueva propuesta en material comercial, y más de 20 días después no tenía aún respuesta.

"Inmediatamente después del último CAE, también tuvimos el Colegio de Comisarios. Planteé este asunto, que los Estados miembro quieren esta propuesta. Lo pedí, pero la propuesta no está y yo no puedo presentarla", respondió a preguntas de los periodistas en la reunión de Exteriores inmediatamente posterior, el 11 de mayo.

De esta forma, la discusión sobre posibles restricciones al comercio con los asentamientos ilegales queda condicionada, al menos, hasta conocer las conclusiones que adopten los líderes europeos en la cumbre que se celebra esta semana en Bruselas, por lo que la Comisión Europea no propondrá nuevas propuestas a raíz del reclamo de Kallas.