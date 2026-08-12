Bruselas envía un equipo a Ceuta para evaluar sobre el terreno las necesidades tras la crisis migratoria

Archivo - El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, interviene en el edificio del Parlamento Europeo. - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha desplazado este miércoles un equipo a Ceuta para evaluar "de primera mano" la situación y las necesidades sobre el terreno tras la crisis migratoria registrada a finales de julio, mientras que mantiene el apoyo a España a través de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) y se muestra dispuesta a reforzarlo si fuera necesario.

"Mi equipo de Interior está hoy en Ceuta para realizar una evaluación de primera mano de la situación actual sobre el terreno", ha anunciado el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, en un mensaje en redes sociales, dos días después de abordar con las tres agencias europeas el respaldo "actual y futuro" que pueden prestar a España.

El político austríaco ha asegurado que Bruselas continúa proporcionando junto a Frontex, Europol y la EUAA "todo el apoyo necesario" y ha reiterado que la Unión está preparada para "intensificarlo aún más", si se solicita.

La visita del equipo comunitario tiene lugar casi dos semanas después de los cruces registrados desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, cuando más de 72.000 personas entraron en Ceuta, una crisis tras la que la Guardia Civil ha recuperado hasta el momento 83 cadáveres en territorio español, aunque organizaciones como Caminando Fronteras elevan a 145 el número total de fallecidos.