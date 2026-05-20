Bruselas esquiva hablar de Draghi para negociar una paz con Rusia: "Más importante que el quién es el qué"

El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro italiano, Mario Draghi - Henning Kaiser/dpa

BRUSELAS 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha evitado este miércoles responder a las especulaciones sobre que Bruselas estaría sondeando designar al expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro italiano, Mario Draghi, como enviado especial de la Unión Europea para negociar una paz con Rusia, esgrimiendo que más importante que la persona que se elija para ello es "qué se pide" a Moscú.

Preguntada en una rueda de prensa desde Bruselas sobre informaciones periodísticas que señalan que la Unión Europea estaría estudiando el nombre de Mario Draghi para ser su enviado especial para negociar con Rusia, la portavoz de Exteriores de la UE ha evitado entrar "en nombres" y "especulaciones", y se ha limitado a señalar que los Veintisiete antes deben determinar "qué pedir a Rusia".

"Más importante que el quién es el qué, y qué es lo que queremos pedirle a Rusia", ha añadido la portavoz comunitaria, que ha recordado que los ministros de Exteriores de los Estados miembro se reunirán la semana que viene en Nicosia (Chipre) para discutir entre otros asuntos una lista con propuestas de concesiones que pedir a Moscú y que ha preparado la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas.

De hecho, la jefa de la diplomacia europea ya defendió la semana pasada, tras una reunión en la capital comunitaria con sus homólogos de los Veintisiete, que antes de que Europa pueda jugar un papel más activo en el conflicto, todos deben ponerse de acuerdo sobre qué se quiere hablar con Rusia y cuáles son las líneas rojas de la Unión.

"La próxima reunión del Consejo será un lugar adecuado para este debate. Todo esto se enmarca en un principio más amplio: no puede haber una paz justa y duradera sin que Rusia rinda cuentas", indicó Kallas, sin descartar postularse ella misma a negociar con Rusia porque "podría ver más allá de las trampas que está tendiendo" el Kremlin.

La Alta Representante también rechazó la propuesta de Rusia de nombrar al excanciller alemán Gerhard Schroeder como mediador internacional para resolver las atascadas conversaciones de paz sobre Ucrania con Estados Unidos, alegando que no es idóneo porque mantiene vínculos con empresas rusas.

Ante la propuesta rusa, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, reiteró que la Unión Europea tendrá que sentarse a "dialogar" con Rusia "en el momento oportuno" para abordar los problemas europeos en materia de seguridad una vez se alcance la paz en Ucrania.

"Necesitamos, en el momento oportuno, dialogar con Rusia para abordar nuestros problemas comunes en materia de seguridad", señaló el socialista portugués ante la prensa durante una intervención en Bruselas con motivo del Día de Europa.

La Unión Europea mantiene cerrados los contactos diplomáticos formales con Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, aunque el temor de que la Unión Europea salga mal parada de las estacadas negociaciones a tres entre Moscú, Washington y Kiev ha abierto la veda para los Veintisiete puedan designar a una figura que represente al bloque comunitario y se siente en la mesa a negociar con el Kremlin.