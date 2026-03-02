Bruselas evita decir si avala la operación de EEUU e Israel en Irán: "Lo que no apoyamos es un régimen opresor"

Archivo - Bandera de la Unión Europea en la sede de la Comisión Europea - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha evitado responder si ve encaje legal al ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el sábado contra Irán y que ha iniciado una escalada de la violencia en Oriente Próximo, con contraataques de Teherán a varios países de la región, y se ha limitado a llamar a "todas las partes" a la "máxima contención" y al respeto al Derecho internacional.

Preguntada en una rueda de prensa desde Bruselas sobre si el Ejecutivo comunitario apoya los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la portavoz jefe del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Paula Pinho, ha respondido que lo que no sustenta es "el régimen opresivo" que "ha estado matando a personas" en Irán.

"A partir de ahí puede que usted quiera escuchar otras palabras o palabras distintas, pero lo que se ha dicho es lo que se ha dicho. Y lo que hemos hecho es pedir a todas las partes que ejerzan la máxima contención y que respeten plenamente el Derecho internacional" ha añadido la portavoz de la Comisión Europea.

Cuestionada concretamente sobre si el Ejecutivo comunitario considera que la operación lanzada por EEUU y su socio Israel respeta el Derecho internacional, Pinho se ha remitido a una declaración de Ursula von der Leyen donde pidió a todos los actores que se contuvieran para que el conflicto no escalara, protegieran a los civiles y respetaran las normas internacionales.

La portavoz ha subrayado que la Comisión Europea está trabajando para "garantizar la protección de los ciudadanos y asegurar la estabilidad de la región", y que apoya "el derecho del pueblo iraní a determinar su propio futuro", que ha sido uno de los que "más ha protestado de forma pacífica".

Del mismo modo, ha defendido que Von der Leyen actúa "dentro del ámbito de sus competencias" después de que haya habido críticas a su rol realizar llamadas a diferentes líderes mundiales e hacer declaraciones sobre política exteriores, competencia exclusiva de los Estados miembro y que debe ser acordada por unanimidad.

Sobre la muerte del Ayatolá Ali Jameneí, ha aseverado que su Gobierno será recordado por ser "duro" y por "la represión, la opresión, las violaciones de los derechos del pueblo iraní", así como por sus acciones en Oriente Próximo. "No olvidemos que su régimen ha matado a miles, miles de sus propios ciudadanos, miles de sus propios hijos", ha añadido.

"También hemos visto que este régimen ha violado el Derecho internacional de forma reiterada y durante mucho tiempo, junto con sus compromisos jurídicos en relación con la no proliferación nuclear. También hemos visto a este régimen apoyar a grupos terroristas en Oriente Próximo y más allá, con impacto también en la seguridad y la estabilidad de la UE", ha proseguido en su explicación.

NO HAY CUESTIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN

Poco antes, la presidenta de la Comisión Europa ha avisado en otra rueda de prensa de que la Unión Europea debe estar preparada para "las consecuencias" de los recientes acontecimientos en Oriente Próximo, apuntando a posibles problemas energéticos, en el transporte, la migración y hasta en materia nuclear.

En una declaración en la que ha afirmado que "los acontecimientos en Oriente Próximo son profundamente preocupantes", y en la que ha condenado los "ataques imprudentes e indiscriminados por parte de Irán", no ha querido responder a la pregunta lanzada por una periodista sobre si la operación de EEUU e Israel respeta el Derecho internacional.

La portavoz Paula Pinho ha zanjado el asunto aduciendo que la comparecencia ante los medios respondía a otros asuntos, ya que la rueda de prensa se producía para la firma de nuevos acuerdos entre la Unión Europea y Suiza para elevar la relación bilateral.

Con todo, a la reacción de la Comisión se ha unido la de algunos gobiernos europeos como los de Francia, Alemania y Reino Unido, que el domingo publicaron una declaración conjunta en la advirtieron de que estudian la posibilidad de atacar "en origen" las lanzaderas de misiles y drones de Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo.

"Hemos acordado trabajar juntos y con Estados Unidos y los aliados en la región para abordar esta cuestión", han indicado los tres países en su comunicado, en el que avisan de que van a tomar medidas para defender sus intereses "activando las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir en origen la capacidad de Irán para disparar misiles y drones".

ESPAÑA SÍ CRITICA LOS ATAQUES A IRÁN

Por su parte, España ha sido de los pocos países que han condenado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, alegando que aunque no apoya al régimen de Teherán, eso no legitima a terceros países para llevar a cabo acciones unilaterales que vulneran a la legalidad internacional y que dejan un mundo más inestable.

Este mismo lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a "detener de inmediato la espiral" que se está produciendo en Oriente Próximo a raíz del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, condenando las acciones llevadas a cabo en las últimas horas por el régimen iraní así como por el partido-milicia libanés Hezbolá y por el Ejército israelí en Líbano.

"La violencia solo genera más violencia. Las bombas alcanzan objetivos militares, pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes", ha denunciado Sánchez en un mensaje en la red social 'X'.

El sábado, en otro mensaje en redes sociales, rechazó la "acción militar unilateral" de Estados Unidos e Israel contra Irán y también las acciones del régimen iraní y pidió que se retome el diálogo y se alcance "una solución política duradera para la región".

"Rechazamos la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", escribió el presidente del Gobierno en otro mensaje difundido en redes sociales.