Bruselas financiará con 16,5 millones proyectos para luchar contra redes de crimen organizado y narcotráfico

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este viernes una convocatoria para financiar con 16,5 millones de euros proyectos destinados a combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas; en el marco de una iniciativa que busca apoyar tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad en general como a organismos públicos y privados que trabajan contra las redes criminales.

La convocatoria, abierta hasta primeros de septiembre, busca proyectos centrados en mejorar la información de inteligencia sobre las redes delictivas, facilitar las investigaciones transfronterizas y las investigaciones financieras, respaldar las medidas de prevención del delito que combatan la infiltración criminal y desmantelar las redes delictivas organizadas dedicadas al tráfico de seres humanos en la UE.

En convocatorias anteriores, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, se eligieron proyectos que abordaron las rutas de tráfico de drogas y de personas (América Latina, el Caribe y Balcanes occidentales), herramientas de IA para investigaciones financieras, el fortalecimiento de la pericia judicial y las respuestas de primera línea ante la trata de niños.

La Unión Europea ve una prioridad en la lucha contra el crimen organizado y advierte de que los grupos organizados representan una amenaza cada vez mayor para Europa, porque recurren a la violencia, la corrupción e intimidación para obtener beneficios y ocultan sus activos mediante complejos esquemas al margen del sistema financiero formal y utilizando posteriormente el blanqueo de capitales para infiltrarse en la economía legal.

El narcotráfico, incluida su producción, es uno de los delitos más lucrativos que provoca violencia, perjudica la salud y daña el medio ambiente, apuntan los servicios comunitarios, que indican que la trata de personas es el segundo negocio ilícito más extendido del mundo, con cerca de 10.000 víctimas anuales en la UE. A menudo está vinculada a otros delitos, como el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, el crimen organizado contra la propiedad, el blanqueo de capitales y el fraude documental.