Bruselas llama a debatir sobre una fuerza común de 100.000 soldados, si bien no tiene una propuesta sobre la mesa

Archivo - El comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, en una rueda de prensa para presentar la primera Ley Espacial de la UE. - CLAUDIO CENTONZE / EUROPEAN COMMISSION - Archivo

BRUSELAS, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha hecho un llamamiento a debatir la propuesta del comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, para la creación de una fuerza militar europea de 100.000 personas que sea permanente y lo suficientemente "potente" para defenderse de amenazas externas sin la ayuda de Estados Unidos.

El comisario lituano aseguró este domingo durante una conferencia de defensa celebrada en Suecia que una colección de "27 ejércitos de bonsáis" lucen "bonitos", pero "están recortados". Por ese motivo, sugirió la creación de "una potente y permanente fuerza militar europea de 100.000 soldados".

"Si los estadounidenses se retiraran de Europa, ¿cómo crearíamos un pilar europeo de la OTAN? (...) ¿Cómo reemplazaríamos a la fuerza militar permanente estadounidense de 100.000 efectivos, que constituye la columna vertebral de la fuerza militar en Europa?", se preguntó Kubilius durante su intervención en la conferencia, para después señalar la necesidad de crear un Ejército europeo.

Ante esta sugerencia --rescatada de una propuesta realizada hace diez años por el expresidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker; el presidente francés, Emmanuel Macron, y la excanciller alemana Angela Merkel--, el Ejecutivo comunitario ha invitado "al debate y la reflexión".

"Evidentemente el comisario y la Comisión han identificado deficiencias críticas en la capacidad de la Unión Europea y del sector de la defensa, también en lo que respecta a las tropas. Por lo tanto, se trata solo de una invitación al debate", ha afirmado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Defensa, Thomas Regnier.

La pregunta que se hace a los Estados miembro es si, dentro de la Unión Europea, "se puede tener más coordinación". "Es más una invitación al debate que una propuesta", ha proseguido el portavoz comunitario, indicando que por el momento no hay un plan concreto sobre la mesa.

"LA FALTA DE UNIDAD ES NUESTRO PROBLEMA"

Durante su intervención en la conferencia de seguridad, que lleva el nombre de "Europa bajo presión", Kubilius señaló que el problema de tiene la Unión Europea en defensa es su "falta de unidad", por lo que animó a tomar cartas en el asunto y a no "eludir las preguntas más urgentes" sobre seguridad.

"Debemos responder a una pregunta muy sencilla: ¿serían Estados Unidos militarmente más fuertes si tuvieran 50 ejércitos a nivel estatal en lugar de un solo ejército federal, 50 políticas de defensa y presupuestos de defensa a nivel estatal, en lugar de una sola política y presupuesto de defensa federal?", planteó el comisario.

Kubilius también se cuestionó si una "verdadera Unión Europea de Defensa" debería incluir a Reino Unido, Noruega o Ucrania; y cómo se puede desfragmentar la industria de defensa europea o qué liderazgo político "se necesita" para que se desarrollen "proyectos de defensa paneuropeos de la manera más eficaz".

"¿Cómo puede la Unión Europea estar preparada para aplicar el artículo 42.7 del Tratado de la UE sobre la obligación de asistencia mutua a los Estados miembros que se enfrentan a una agresión armada? ¿Quién nos coordinará en caso de una crisis de este tipo?", se preguntó también el comisario de Defensa.

Con todo, admitió que la UE no ha sido capaz de responder durante la últimas década a "todas estas y otras preguntas", en su opinión porque carece de "una plataforma de liderazgo unida adecuada para discutir los temas de defensa europeos más importantes".

La solución sería, según ha sugerido, la creación de un "Consejo de Seguridad Europeo", un foro propuesto por Macron y Merkel entre 2017 y 2019, con composición rotatoria, y "en el que se pudieran preparar decisiones importantes con mayor rapidez". "Esto es exactamente lo que se necesita ahora con tanta urgencia", zanjó el comisario.