Bruselas niega "concesiones" a los talibán y circunscribe los contactos a vías operativas para retornar "criminales"

Archivo - El comisario de Interior, Magnus Brunner. - Peter Kneffel/dpa - Archivo

BRUSELAS 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Interior, Magnus Brunner, ha defendido este miércoles los contactos que miembros de su equipo y de 15 Estados miembro mantuvieran la víspera con una delegación de las autoridades instauradas por los talibán en Bruselas, porque, ha dicho, buscan soluciones "operativas" para retornar afganos que hayan delinquido en la UE o supongan una amenaza; al tiempo que ha negado que vaya a haber "concesiones" por ello.

"No se trata de concesiones, no se trata de concesiones en absoluto. Se trata simplemente de conversaciones operativas, de cómo podemos enviar de vuelta a los criminales", ha zanjado Brunner en una rueda de prensa, al ser preguntado por la reunión, en la que estuvieron representados países como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo o Suecia.

El comisario, que no ha querido dar detalles de las conversaciones con el argumento de que no estuvo presente en la reunión, ha puesto el acento en que sus servicios recordaron a los talibán que "es una obligación del Derecho Internacional readmitir a sus nacionales".

Las autoridades belgas concedieron cinco visados de 24 horas para que una delegación talibán pudiera viajar a la capital europea el martes y participar en la que ha sido la primera visita de las autoridades 'de facto' a suelo de la UE desde que tomaron el poder en 2021.

El Ejecutivo comunitario insiste en que se trata de contactos "técnicos" que de ninguna manera supone el reconocimiento de las autoridades, sino que responde a la petición de una veintena de países --entre los que no está España-- que ha solicitado a Bruselas coordinar las conversaciones con los talibán para agilizar las deportaciones de afganos sin permiso para permanecer en la Unión.

Pese a la insistencia desde Bruselas de que las conversaciones se limitan a la cuestión migratoria, las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán han asegurado que el encuentro también les permitió explorar el reinicio de los servicios consulares a afganos en Europa.

Según un comunicado del portavoz del Ministerio de Exteriores afgano y jefe de la delegación, Abdulqahar Balji, durante las horas que estuvieron en Bruselas pudieron mantener reuniones "multilaterales y bilaterales" con los Estados miembro "sobre la reanudación de los servicios consulares a los afganos que viven en Europa" y "el fomento de la confianza, la presencia efectiva y las formas de resolver los problemas de los afganos cuyas solicitudes de asilo no han sido aceptadas en Europa y que hacen frente a numerosas dificultades".

Preguntado por ello en la rueda de prensa de este miércoles, el comisario Brunner ha dicho "no saber" si este asunto se trató porque él mismo no participó en las reuniones y ha avisado de que la cuestión consular es una competencia exclusiva de los Estados miembro.