Bruselas pide un debate de líderes antes de evaluar si Ucrania encaja como miembro asociado como pide Alemania

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha evitado este viernes valorar la propuesta del canciller alemán, Friedrich Merz, para crear un estatus de "miembro asociado" para Ucrania, más allá de considerar "positivo" que alimente el debate entre los Veintisiete sobre la ampliación, al tiempo que ha advertido de que debe producirse una discusión "política" a nivel de líderes antes de evaluar si las "soluciones innovadoras" planteadas por el mandatario alemán pueden tener encaje jurídico.

"Acogemos positivamente el hecho de que el debate (sobre ampliación) esté teniendo lugar ahora entre los Estados miembro", ha señalado en rueda de prensa el portavoz comunitario de Ampliación, Guillaume Mercier, al confirmar que Bruselas ha recibido la carta remitida por Merz a los líderes europeos.

En esa misiva, el canciller alemán plantea crear una fórmula de "miembro asociado" para Ucrania con el objetivo de acelerar su integración política en la UE mientras continúa el proceso formal de adhesión, al considerar que la entrada plena de Kiev en el bloque no podrá completarse "a corto plazo" por los obstáculos políticos y los procesos de ratificación en varios Estados miembro.

La propuesta apuesta por integrar progresivamente a Ucrania en estructuras comunitarias --incluyendo su participación en reuniones de líderes y ministros pero sin derecho a voto-- y favorecer su presencia en instituciones europeas y en programas comunitarios, todo ello sin necesidad de modificar los Tratados europeos.

El que se pongan sobre la mesa iniciativas como la de Merz, según ha defendido Mercier, demuestra el "fuerte compromiso" de los gobiernos europeos por hacer de la ampliación "una realidad lo antes posible".

"Está muy claro que la ampliación es ahora una inversión geoestratégica en nuestra prosperidad, paz y seguridad", ha afirmado el portavoz, que ha recalcado además que la adhesión de Ucrania está "fundamentalmente vinculada a la seguridad" de la UE.

En todo caso, ha insistido en que cualquier "solución innovadora" deberá respetar el proceso de ampliación "basado en méritos", en referencia a los países candidatos que llevan años negociando su entrada en el bloque.

Preguntado por la viabilidad legal de esta posibilidad, Mercier ha evitado entrar en detalles y ha recalcado que primero debe producirse un debate político entre los Estados miembro, incluido a nivel de líderes en el Consejo Europeo.

"No estamos todavía en la fase de discusión legal, sino en la de discusión política", ha indicado el portavoz, que ha añadido que los aspectos jurídicos se analizarán "después" del debate entre líderes europeos.

En paralelo, Bruselas ha reiterado que considera que Ucrania y Moldavia ya han completado el trabajo técnico necesario para abrir todos los bloques de negociación para su adhesión a la UE, pese al bloqueo de Hungría.

"Todo el trabajo técnico se ha realizado. Todos los documentos han sido enviados al Consejo", ha afirmado Mercier, insistiendo en que, desde el punto de vista de la Comisión, los capítulos pueden abrirse "ya".