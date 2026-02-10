Bruselas pide una "Unión Europea de defensa" para reducir su dependencia de EEUU y para "fortalecer la OTAN"

El Comisario Europeo De Defensa Y Espacio, Andrius Kubilius, En Un Debate En El Parlamento Europeo En Estrasburgo (Francia) - FRED MARVAUX

BRUSELAS, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha hecho un llamamiento para la creación de una "Unión Europea de defensa" para reducir la dependencia de los Veintisiete del paraguas de seguridad que ofrece Estados Unidos y a su vez para "fortalecer la OTAN", alegando que el hecho de que Bruselas sea "más responsable" con su defensa "no significa prescindir" de la alianza.

Así lo ha asegurado el comisario lituano este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) en el marco de un debate sobre la construcción de una defensa europea más fuerte, en el que también ha defendido que la inversión en defensa mejorará la competitividad de la UE si se hace "de manera apropiada".

Kubilius ha iniciado su intervención recordando la inquietud que sienten una mayoría de ciudadanos europeos con el actual entorno internacional, y el deseo que tienen de que Europa "se más fuerte" en un contexto en el que Rusia mantiene su ofensiva contra Ucrania, y Estados Unidos ya ha avisado a sus socios europeos que deben ser más responsables de su propia seguridad.

En este punto, ha indicado que "la responsabilidad europea no significa prescindir de la OTAN", ya que es "la base" de la defensa colectiva europea, y es "esencial" para garantizar la seguridad transatlántica. En su opinión, que la UE se haga más responsable de su defensa "significa fortalecer la OTAN reforzando la postura europea dentro" de la alianza.

"La responsabilidad europea en materia de defensa exige un marco institucional para nuestra cooperación, una Unión Europea de defensa", ha reivindicado el comisario, después de instar a los Estados miembro a sustituir los recursos estratégicos estadounidenses como datos de inteligencia espacial o reabastecimiento en vuelo "con sus propios recursos europeos".

"Esta debe ser nuestra prioridad estratégica. Y debemos estar preparados para sustituir otros recursos de defensa convencionales proporcionados por nuestros socios transatlánticos en el continente europeo", ha proseguido Kubilius durante el debate en la Eurocámara de este martes.

Con todo, ha precisado que para construir una defensa europea es necesario "aumentar la producción de defensa" con la "mayor urgencia" y "energía" posible, llevando a la industria europea a "estar a la altura de este desafío histórico" ampliando sus líneas de producción, y "producir, producir, producir".

Y aunque ha admitido que "a veces parece" que la industria de la UE "no está aún preparada para hacer frente al inminente aumento de la demanda", apoya "firmemente" el llamamiento del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la industria para que "aumenten su potencial" y "su capacidad de producción".

UNA OPORTUNIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA UE

Tras recordar una variedad de planes lanzados por la Comisión Europea para la financiación en defensa, como el programa SAFE o el préstamo de los 27 de 90.000 millones de euros a Ucrania, Kubilius ha señalado que estos fondos "no solo beneficiarán" a la seguridad de la UE, sino "también a su competitividad".

Ha citado al expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro italiano, Mario Draghi, subrayando que "las reformas marginales no restaurarán la competitividad" y que es necesaria "una inversión masiva y coordinada, respaldada por instrumentos de la UE".

"Ahí es exactamente donde podemos aportar un valor estratégico añadido a nuestra competitividad con el gasto en defensa, que durante los próximos diez años puede alcanzar de media casi 700 miles de millones de euros anuales. Un impulso masivo para nuestra competitividad, pero solo si se gasta de forma adecuada", ha indicado.

En este punto, ha advertido de que "Europa se enfrenta a una decisión decisiva en materia de defensa", y es "actuar dividida y perjudicar su competitividad", o "actuar unida y convertir el gasto en defensa en el motor de nuestra economía".

"Así que decimos a los Estados miembro que se coordinen y establezcan prioridades no solo nacionales, sino también europeas, y en total sintonía con la OTAN", ha agregado, concluyendo con que la UE es "un gigante económico" y que en defensa es "un gigante dormido". "Despertemos juntos al gigante dormido de Europa", ha zanjado.