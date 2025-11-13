Bruselas, preocupada por la persecución de cargos electos en Turquía tras petición de 2.000 años de cárcel a Imamoglu

BRUSELAS 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha expresado este jueves su preocupación por el creciente número de causas judiciales abiertas en Turquía contra cargos electos, tras la petición de 2.000 años de prisión contra el alcalde destituido de Estambul, Ekrem Imamoglu.

"Somos conscientes de la acusación presentada contra el alcalde de Estambul. Observamos con preocupación el creciente número de acciones legales contra cargos electos de la oposición, activistas políticos, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, periodistas y otras personas desde comienzos de este año", ha señalado un portavoz de la Comisión Europea en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, Bruselas ha recalcado que como país candidato a integrarse en la Unión Europea y como miembro del Consejo de Europa, Turquía debe aplicar "los más altos estándares y prácticas democráticas".

Así, ha recordado que el informe anual de Ampliación señala un "retroceso" en el ámbito del poder judicial y los derechos fundamentales en Turquía. "Los procedimientos legales y administrativos no deben utilizarse para intimidar ni ejercer presión sobre las voces de la oposición", ha asegurado el portavoz, indicando que estas maniobras socavan la confianza de la ciudadanía en la independencia del poder judicial y en la democracia de Turquía.

Esta semana la Fiscalía de la ciudad turca de Estambul pidió una pena de más de 2.000 años de prisión contra Imamoglu, imputado por corrupción y que ya se encuentra condenado por haber insultado al fiscal jefe de la ciudad, Akin Gurlek.

El propio Gurlek, al que Imamoglu acusó de actuar contra figuras opositoras mediante la apertura de investigaciones con presuntas motivaciones políticas, ha indicado en un comunicado que los cargos incluyen casi 4.000 páginas y afectan a unos 400 sospechosos.