Bruselas prepara simulacros para testar la cláusula de defensa mutua ante una agresión externa

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, en una entrevista con European Newsroom (ENR), un grupo de agencias europeas en la que se engloba Europa Press. - EUROPA PRESS

BRUSELAS, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha desvelado que Bruselas está preparando ejercicios de simulación para testar la cláusula europea de defensa mutua ante una agresión externa, con el objetivo de mejorar la operatividad del artículo 42.7 del Tratado de la UE y garantizar una respuesta más coordinada entre los Estados miembro.

Así lo ha detallado en una entrevista con European Newsroom (ENR), un grupo de agencias europeas en la que se engloba Europa Press, en la que también ha abogado por crear una especie de "manual de instrucciones" para que los Veintisiete sepan qué asistencia pueden recibir de otros países de la UE con coordinación de la Comisión Europea en el caso de que sean atacados.

Kubilius ha explicado que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) "está planificando un tipo de ejercicios de simulación" en el marco de las discusiones en curso sobre la aplicación del artículo 42.7, la cláusula de defensa mutua de la UE, que ha cobrado "mucha más importancia" desde que una base británica ubicada en Chipre fuera atacada el pasado mes de marzo por un dron iraní.

"Por lo que escuchamos de la Alta Representante (Kaja Kallas), están planeando realizar a nivel del Comité Político y de Seguridad (CPS) los llamados ejercicios de simulación, lo cual es positivo. También sabemos que están teniendo esto en cuenta al elaborar una nueva estrategia de seguridad europea", ha indicado.

El comisario también ha constatado la necesidad de los Estados miembro de disponer de información "mucho más clara" sobre la asistencia disponible, tanto civil como militar, y ha propuesto un "manual operativo" o "caja de herramientas" que reúna "de forma concisa" todos los mecanismos de apoyo disponibles para los Estados miembro.

Ha puesto como ejemplo que, cuando fue primer ministro de Lituania, llegó a la conclusión de que hacía falta un manual de información para que en el caso de una agresión extranjera no dudara sobre qué medidas podría adoptar si recurriera a los instrumentos de los que dispone la Unión Europea

"Un documento que puedas abrir, donde sepas a quién llamar, qué puedes obtener, y que no te deje solo intentando averiguar quién puede ayudarte o cómo se va a aplicar y proporcionar esa asistencia mutua. Que realmente existan estructuras en la Comisión y en distintas instituciones que ayuden a coordinar esa implementación", ha proseguido en su explicación.

Dicho esto, Kubilius ha lamentado que el artículo 42.7 de la UE "carece de operatividad", por lo que ha hecho un llamamiento a "encontrar las mejores formas de estar mucho más preparados" para utilizarlo en caso de que sea necesario.

Pese a ello, se ha congratulado de que la UE tiene "un sistema bastante desarrollado" y que quizá bastaría con "ofrecer mejores paquetes de información" a los gobiernos y a las instituciones, para estar preparados y ser operativos en un caso de un ataque.