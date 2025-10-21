Bruselas reclama "progresos tangibles" en Gaza para garantizar la paz duradera

La comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en un debate en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo en Oriente Próximo. - ALEXIS HAULOT // EUROPEAN PARLIAMENT

BRUSELAS 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha reconocido este martes que la situación en Gaza sigue siendo "profundamente frágil" pese al acuerdo de paz firmado por Israel y al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) con auspicio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que ha pedido a las partes "progresos tangibles" en la devolución de rehenes fallecidos y en la mejora del acceso humanitario, así como pasos para el desarme y la gobernanza de la Franja.

"Oriente Próximo se encuentra en una encrucijada crítica, como todos sabemos. Los recientes acontecimientos en Gaza ofrecen un rayo de esperanza, pero se requieren esfuerzos sostenidos y concertados para garantizar una paz duradera", ha señalado la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, en un debate en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo en Oriente Próximo y el papel de la UE para contribuir a la paz en Gaza.

Así las cosas, ha reconocido que la crisis humanitaria en Gaza sigue siendo "catastrófica" y, aunque la liberación de rehenes es una "señal prometedora", ha pedido "progresos tangibles" para consolidar el alto el fuego y garantizar la paz.

La comisaria croata ha apuntado a la "liberación total" de todos los rehenes fallecidos, así como al restablecimiento del flujo sustancial y sin obstáculos de ayuda humanitaria a Gaza, señalando el papel único de la UE para apoyar los esfuerzos humanitarios a través de distintos canales e incluso retomando el corredor marítimo desde Chipre.

Para elevar la seguridad y la estabilidad en la zona, Bruselas ha ofrecido sus misiones civiles en el terreno, tanto la del paso de Rafá como la de formación de policías en Cisjordania, insistiendo en que las autoridades palestinas vuelvan a la Franja.

También propone acompañar el proceso de desarme de Hamás con expertos y técnicos, uno de los puntos más complejos del plan de Trump, aunque insiste en que la desmilitarización de la milicia debe anclarse a un proceso político.

En este aspecto, Suica ha indicado que la UE está interesada en contribuir a los acuerdos para la gobernanza en Gaza, abriéndose a participar en la Junta de Paz, el órgano internacional que lidere la transición en la Franja, y a apoyar el futuro gobierno tecnocrático formado por palestinos.

Por último, sobre los esfuerzos de reconstrucción, el Ejecutivo europeo dice que movilizará todos los fondos y herramientas para, a través del grupo de donantes internacional, avanzar los trabajos. Y se ha referido a una futura reunión el próximo mes de noviembre como el punto de partida para que la Autoridad Palestina presente su agenda de reformas y se coordine toda la ayuda internacional.

La política croata ha recalcado que la solución de dos Estados, con el horizonte de la creación del Estado palestino, sigue siendo la posición defendida por la UE ya que "no es solo una cuestión de necesidad", sino que resulta un paso "crucial" para la implementación del plan de paz.