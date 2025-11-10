Bruselas recuerda a Hungría que está exenta de sanciones al crudo ruso y espera detalles del pacto con Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en el marco de la visita del segundo a la Casa Blanca. - Mehmet Eser/ZUMA Press Wire/dpa

BRUSELAS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha recordado este lunes al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que tanto Hungría como Eslovaquia se benefician de exenciones de las sanciones europeas al petróleo ruso, por lo que pueden seguir importando crudo después de que las autoridades magiares celebraran la exención "total e ilimitada" concedida supuestamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, a las sanciones de Washington sobre la energía rusa tras recibir a Orbán en la Casa Blanca.

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz principal de la Comisión, Paula Pinho, ha reivindicado que Hungría se ha beneficiado los últimos años de una exención de las sanciones a nivel de la UE sobre las importaciones de petróleo procedente de Rusia. "Vale la pena dejarlo muy claro una vez más (...) Hemos reconocido las particularidades de Hungría como país sin salida al mar", ha indicado.

En este sentido, ha valorado que Budapest se ha beneficiado de la derogación subrayando que Bruselas da "una gran prioridad" a la seguridad energética y en ningún caso busca ponerla en riesgo.

En la misma línea, la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, ha señalado que los planes de cortar con el gas y el petróleo ruso se hacen de una "manera gradual y efectiva" para finales de 2027 y que desde la puesta en marcha de los paquetes de sanciones, Bruselas ha contado con excepciones para Hungría y Eslovaquia respecto a la prohibición general de la UE sobre las importaciones de petróleo ruso.

Así el Ejecutivo comunitario ha recordado que mientras la legislación europea propuesta para cortar con la energía fósil rusa e es "indefinida", las sanciones tanto europeas como norteamericanas tienen una naturaleza "temporal".

DETALLES DEL ACUERDO CON TRUMP

Igualmente, Bruselas apunta a que hay que esperar y contrastar el detalle de las sanciones de Estados Unidos para conocer qué tipo de excepción se le da a Hungría, después de que Orbán defendiera que la derogación es indefinida pero autoridades estadounidenses hayan apuntado a que la medida durará solo un año.

Tras el encuentro de Trump y Orbán, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, afirmó que Washington ha concedido a Hungría una "exención total e ilimitada" a las sanciones sobre petróleo y gas. "Agradecemos esta decisión, que garantiza la seguridad enérgica de Hungría", indicó.