Bruselas "toma nota" del nuevo ayatolá de Irán aunque reitera su condena a la represión de Teherán

El ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán - GOBIERNO DE IRÁN

BRUSELAS 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha "tomado nota" de las elección de un nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jamenei, aunque ha subrayado que "corresponde al pueblo iraní" elegir a sus líderes y ha vuelto a condenar la "opresión" del actual régimen de Teherán.

Así lo ha asegurado una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar el Anouni, al ser preguntado por la decisión tomada por la denominada Asamblea de Expertos este domingo, de cara a sustituir al anterior ayatolá, asesinado en un ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

"No voy a extenderme demasiado en esto, salvo para decir que hemos tomado nota del anuncio de la elección de un nuevo líder supremo en Irán", ha expresado el portavoz comunitario, para después subrayar que ante el "posible nuevo rumbo" del país, "corresponde al pueblo iraní elegir a sus líderes".

El Anouni ha proseguido recordando que "ese régimen ha actuado violando el Derecho Internacional", y acumula "una larga lista de infracciones", tanto en lo que respecta a los compromisos del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) como a sus otras obligaciones en relación con el Tratado de No Proliferación de armas nucleares.

También se ha referido a "las violaciones de los Derechos Humanos durante las protestas, cuando mataron a sus propios ciudadanos", y ha calificado a Irán como "régimen opresivo". Ha recordado además "algunas actividades híbridas en suelo europeo", así como "detenciones arbitrarias de ciudadanos europeos en Irán".

Sobre el futuro de Irán, el Ejecutivo comunitario ha adelantado que hará todo lo que esté en su mano para "evitar que desarrollen armas nucleares y para que pongan fin a la proliferación de misiles balísticos y a la crisis actual en la región".

Por último, ha expresado su solidaridad con el pueblo iraní y se ha reafirmado en hacer lo posible por el pueblo iraní. "Creemos que sus Derechos Humanos y libertades universales deben ser respetados en su propio país", ha zanjado.