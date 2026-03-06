Bruselas ve "inaceptable" que Zelenski amenazara a Orbán con sus soldados por bloquear la ayuda a Ucrania

Archivo - Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

BRUSELAS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha calificado como "inaceptable" la amenaza velada que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, hizo al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, al decir que daría su número de teléfono a los soldados ucranianos para que le llamaran y hablaran "en su mismo idioma" por bloquear el préstamo de la UE de 90.000 millones de euros a Kiev.

Preguntado en una rueda de prensa por las palabras del mandatario ucraniano, el portavoz del Ejecutivo de Ursula von der Leyen Olof Gill las ha afeado, reprochándole que no es permisible que se viertan amenazas contra países que son miembros de la Unión Europea como en el caso de Hungría.

"En relación con los comentarios realizados por el presidente Zelenski, somos muy claros como Comisión Europea en que ese tipo de lenguaje no es aceptable. No debe haber amenazas contra los Estados miembro de la UE", ha indicado el portavoz, que ha llamado a la calma y a "rebajar la retórica".

En este sentido, ha recordado que hay discusiones abiertas "con todas las partes" para tratar de desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev y el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, dos medidas que Hungría mantiene bloqueadas alegando que Ucrania está saboteando el paso de crudo ruso a su país a través del oleoducto Druzhba.

Gill ha asegurado que el Ejecutivo comunitario tomará "todas las medidas posibles" para presionar a Rusia para que ponga fin a su invasión, para entregar el préstamo a Ucrania, y para asegurar que los Estados miembro de la UE "tengan seguridad energética". "La Comisión seguirá trabajando con calma y coherencia con todas las partes para garantizar que esos objetivos se cumplan", ha concluido.