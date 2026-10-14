Bukele plantea la "libertad condicional" a cerca del 50% de presos acusados de colaborar con pandillas en El Salvador

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante un acto en mayo de 2026 (archivo) - Camilo Freedman / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha puesto sobre la mesa un programa que podría derivar en la "libertad condicional" de cerca de un 50% de las personas encarceladas en el país por colaboración con las pandillas, argumentando que las autoridades han de tener en cuenta el contexto de seguridad previa y el peso preponderante que tenían estas bandas sobre la vida diaria de los salvadoreños.

"Tenemos un plan que beneficiaría más o menos a un 50%, más o menos, de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada", ha señalado Bukele durante rueda de prensa destinada a anunciar un acuerdo de inversión en energía con el grupo español Cox. Así, ha detallado que estas excarcelación beneficiaría a personas que seguirían siendo consideradas culpables pero se beneficiarían de "una liberación anticipada" y "condicional".

"Liberarlo con monitoreo, con liberación condicional", ha sostenido el mandatario, quien ha argüido que "hay mucha gente" que ha cometido el delito de "colaborar con las pandillas". "Merecen estar en la cárcel, pero venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era tan inusual. Si nos pusiéramos a capturar a todos los que colaboraron con las pandillas, tendríamos que capturar al 20% de la población", ha esgrimido.

Así, ha defendido que su Gobierno trabaja para establecer "un criterio" sobre el "nivel de colaboración" entre estas personas y las pandillas. "Si colaboró para enterrar un cadáver, casi merece cadena perpetua. Si colaboró (...) en avisar que venía la Policía (...), es culpable, pero ¿qué tan culpable es?", se ha preguntado, haciendo hincapié en todo momento en el contexto atravesado por el país.

"El punto es que queremos que, tomando en cuenta que venimos de un país en el que la violencia era el día a día y convivir entre las pandillas que eran el verdadero gobierno y la verdadera dictadura del país, hay que tener en cuenta que estas personas vivían bajo ese yugo y no es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población y sobrevivir dentro de esa realidad", ha apuntado.

""Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada condicional a una gran cantidad de reos que sí son culpables, que sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales en las que vivía nuestro país tal vez se pueda hacer una excepción con una gran cantidad de ellos", ha reiterado durante la rueda de prensa, retransmitida por la Presidencia a través de sus canales en redes sociales.

Por otra parte, Bukele ha defendido el estado de excepción aún vigente en el país, antes de reseñar que "le encantaría quitarlo". "Lo vamos a hacer", ha prometido el presidente salvadoreño, que ha equiparado esta medida con "una quimioterapia". "Teníamos un paciente con cáncer metastásico, el 85% del cuerpo tomado por el cáncer metastásico. Estoy haciendo analogía con las pandillas", ha explicado.

"Funcionó, ahorita el cáncer está en remisión. No hay homicidios, no hay asaltos, no hay robos, no hay violaciones", ha enumerado, si bien ha incidido en que "todavía existen células cancerígenas", dado que las fuerzas seguridad "atrapan todos los días a pandilleros".

El anuncio de Bukele ha tenido lugar horas después de mantener una conversación con el secretario de Estado de Estados unidos, Marco Rubio, en la que este ha reafirmado "la firma asociación" entre ambos países. Además, ambos han abordado la necesidad de "mantener la infraestructura crítica, incluidos los puertos, seguros y libres de cualquier influencia extranjera maligna", según un comunicado de la cartera estadounidense.

Rubio ha aprovechado además para pedir a El Salvador que "se una a Estados Unidos y socios con la misma ideología para avanzar en prioridades compartidas en Naciones Unidas", antes de puntualizar que "el régimen cubano no aplicará las reformas que merece el pueblo cubano si piensa que la comunidad internacional está de su parte", a pocos días que Cuba presente ante la Asamblea General de Naciones Unidas su informe anual contra el bloqueo de Washington a la isla.