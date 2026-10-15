Bulgaria admite no tener "pruebas sólidas" de la autoría rusa de los ataques con drones aunque mantiene sus sospechas

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, ofrece declaraciones a los medios antes de su entrada al Consejo Europeo - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, ha reconocido este jueves que su gobierno no dispone de "pruebas sólidas" que permitan atribuir a Rusia los recientes ataques con drones contra buques en el mar Negro, aunque ha asegurado que las sospechas de Sofía apuntan a Moscú, al considerar que Ucrania no tendría motivos para atacar sus propias embarcaciones.

"Tenemos determinadas sospechas y se las trasladé al embajador ruso. Convoqué al embajador de Rusia en Bulgaria porque no creemos que Ucrania vaya a atacar sus propios barcos y tripulaciones. No tiene ninguna lógica", ha afirmado en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo Europeo que se celebra este jueves y viernes en Bruselas.

En este sentido, ha sostenido que los ataques "favorecen a Rusia", si bien ha insistido en que las autoridades búlgaras todavía no cuentan con evidencias concluyentes para responsabilizar a Moscú. "No tenemos pruebas sólidas de que los drones sean rusos", ha reiterado.

El 'premier' búlgaro ha explicado que las autoridades de su país han enviado equipos especializados para inspeccionar uno de los buques que sobrevivieron a los ataques, y que se remolcará hasta un puerto para poner en marcha una investigación por terrorismo para tratar de localizar fragmentos de los drones y esclarecer la autoría de los ataques.

Asimismo, ha denunciado que los ataques contra embarcaciones civiles constituyen una "violación absolutamente flagrante del Derecho Internacional y del Derecho del Mar", al tiempo que ha avanzado que los líderes europeos debatirán este jueves una propuesta de moratoria para detener este tipo de acciones en el mar Negro.

"Vamos a adoptar todas las medidas necesarias para calmar la situación", ha asegurado, antes de defender la necesidad de poner fin a los ataques contra la navegación civil en la región.