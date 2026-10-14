Bulgaria confirma el incendio del viernes en una estación de Starlink cerca de su capital

Archivo - El primer ministro búlgaro, Rumen Radev - Igor Lenkin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

SOFÍA (BULGARIA), 14 (DPA/EP)

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, ha confirmado que el se ha registrado un incendio en una estación de Starlink cerca de la capital, Sofía, en lo que las autoridades del país investigan como un intento de sabotaje.

El dirigente búlgaro se ha referido al incendio durante una sesión en el Parlamento celebrada este miércoles, si bien ha evitado dar más detalles a la espera de que concluyan las investigaciones.

El incendio fue denunciado inicialmente por el partido de la oposición Bulgaria Democrática, que precisa que el pasado viernes se incendiaron deliberadamente once de las 17 antenas de una instalación de Starlink cerca de Sofía.

También se ha manifestado ante la Asamblea Nacional de Bulgaria, el ministro del Interior Ivan Demerdzhiev, asegurando que se han implementado medidas de seguridad adicionales, si bien ha defendido que la protección de las mismas recae en sus propietarios, habida cuenta de que la estación incendiada no es de titularidad pública, sino privada, un extremo confirmado por su colega de Exteriores, Velislava Petrova-Chamova.

Por su parte, el director de la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria (DANS), Plamen Tonchev, ha considerado el suceso del viernes como un acto de sabotaje y ha advertido de que "tampoco se pueden descartar este tipo de actos en el futuro".

A finales de septiembre, otra terminal de Starlink en el este de Polonia fue escenario de un incendio, en lo que Varsovia ha apuntado a los servicios de inteligencia rusos.

Starlink, gestionada por SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk, desempeña un papel clave en hospitales, colegios y otras instituciones civiles de Ucrania, donde los ataques rusos han destruido en gran medida la infraestructura de telecomunicaciones clásica. El Ejército también hace un uso extensivo de las terminales satelitales para las comunicaciones.