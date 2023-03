Bulgaria se desmarca del plan de compras conjuntas de la UE para suministrar munición a Ucrania

Archivo - Soldados ucranianos cargando artillería pesada con municiones de calibre 155. - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Bulgaria, Dimitar Stoyanov, ha anunciado este martes que Sofía no participará en el plan de compras conjuntas acordado por varios estados miembro de la Unión Europa con el fin de suministrar munición del calibre 155 milímetros a Ucrania, pues el Ejército búlgaro no cuenta con dichos proyectiles ni tampoco los usa.

"Este millón de municiones deben salir como existencias de algunos almacenes. No tenemos tales proyectiles en el Ejército búlgaro, no hay forma de que se proporcionen a Ucrania por la simple razón de que no tenemos ese calibre", ha declarado Stoyanov, según recoge la Televisión Nacional de Bulgaria (BNT).

Asimismo, el encargado de la cartera de Defensa ha recalcado que el Ejército búlgaro no cuenta con sistemas de armas que empleen municiones de este calibre, con lo que considera que no tendría sentido firmar contratos para la adquisición de un tipo de munición que "no se necesita en este momento".

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Bulgaria sí ha aprobado recientemente un proyecto para renovar el arsenal nacional en virtud del que entregará municiones antiguas y 350 millones de levas búlgaras (casi 179 millones de euros) a una empresa armamentística a cambio de recibir proyectiles más modernos.

Los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea llegaron el lunes pasado a un acuerdo para un plan de compras conjuntas de munición de artillería y misiles para reponer las reservas de los ejércitos europeos y garantizar el suministro sostenible que necesita Ucrania en el contexto de la guerra de agresión rusa.

De esta forma, los estados miembro en primer lugar facilitarán a Ucrania munición de artillería y misiles de sus propios arsenales o de pedidos en marcha hasta el próximo 31 de mayo y recibirán una ayuda de 1.000 millones de euros a través del Mecanismo de Paz Europeo para invertir en su reposición.

La segunda fase pasa por una iniciativa de compras conjuntas de munición y misiles por valor de otros 1.000 millones, "de la forma más rápida posible antes del 30 de septiembre", en la que serán las primeras adquisiciones mancomunadas de armamento a través de la Agencia Europea de la Defensa (EDA, por su siglas) y también mediante coaliciones de países.