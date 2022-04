Bulgaria reclama que Ucrania "vea un camino claro hacia la UE": "Aquí es donde pertenece"

Archivo - El primer ministro de Bulgaria, Kiril Petkov. - TOMISLAV GEORGIEV / XINHUA NEWS - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bulgaria, Kiril Petkov, ha reclamado este jueves que Ucrania "vea un camino claro hacia la Unión Europea (UE)", insistiendo en que "es hora" de decir que es en el bloque "donde pertenece" el país.

En rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Kiev, Petkov se ha declarado "sorprendido" al ver edificios de apartamentos bombardeados "que ni siquiera tienen militares".

"No puedo decir que sea una operación militar o especial, es una guerra contra los civiles", ha afirmado, antes de asegurar que "todos los que forman parte del mundo democrático deben apoyar a Ucrania". "No puedo creer las imágenes que he visto en el siglo XXI", ha recogido el diario 'Dnevnik'.

En esta línea se ha expresado también Zelenski, que ha confirmado que en la reunión ambos mandatarios han prestado "especial atención" a la posible adhesión de Ucrania a la UE.

"Agradecemos al primer ministro su apoyo claro y constante al futuro europeo de Ucrania", ha indicado, remarcando que Petkov le ha garantizado que Bulgaria "apoyará la decisión de otorgar a Ucrania el estatus de país candidato en el próximo Consejo Europeo".

Zelenski también ha aludido a las futuras sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y ha pedido que sea "tales que sea imposible eludirlas", según ha recogido la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

Horas antes, Petkov ha advertido desde Ucrania de que su Gobierno no cederá a las presiones de Rusia para acatar el pago del gas en rublos, a pesar del corte del suministro llevado a cabo el miércoles en represalia por no pagarlo en rublos.