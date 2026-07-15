Burkina Faso expulsa a dos diplomáticos de la UE y les da tres días para abandonar el país

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Burkina Faso han anunciado la expulsión de dos diplomáticos de la delegación de la Unión Europea (UE) en la capital, Uagadugú, a los que ha dado tres días para abandonar el país, menos de un mes después de que el país africano anunciara la decisión de cortar relaciones con Francia, forzando la salida de toda su legación.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal burkinesa de noticias, AIB, los afectados son "el encargado de programas de la delegación de la UE" y "el jefe adjunto de la delegación, jefe de la sección política, de prensa e información". Ambos han sido declarados 'persona non grata', sin que hayan trascendido los motivos.

Burkina Faso no se ha pronunciado oficialmente sobre esta decisión, que llega una semana después de que París confirmara que todo su personal diplomático había abandonado Uagadugú y lamentara lo que un portavoz del Ministerio de Exteriores francés describió en declaraciones a Europa Press como "una decisión hostil e infundada" que "ilustra la preocupante deriva" de las autoridades del país africano, encabezadas por Ibrahim Traoré.

Burkina Faso ha protagonizado un distanciamiento de Francia y otros antiguos aliados occidentales desde la llegada al poder de una junta militar liderada por Traoré tras el golpe de Estado de enero de 2022, más próxima a Rusia y que ha emprendido una alianza político militar con otros dos regímenes militares de la región como son Malí y Níger.