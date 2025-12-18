Burkina Faso libera a más de diez soldados nigerianos detenidos tras aterrizar su avión en el país

Archivo - El líder de la junta militar y presidente de transición de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, durante una visita oficial a Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Burkina Faso han liberado a más de una decena de militares nigerianos detenidos la semana pasada después de que un avión de la Fuerza Aérea de Nigeria aterrizara en territorio burkinés, un suceso denunciado por la Alianza de Estados del Sahel (AES) --integrada por Burkina Faso, Malí y Níger-- y que Abuya achacó a un problema técnico sufrido por el aparato durante el vuelo.

La decisión ha llegado durante una visita del ministro de Exteriores nigeriano, Yusuf Tuggar, a Burkina Faso para abordar la situación, desplazamiento en el que el diplomático ha reafirmado el compromiso de Nigeria con "unas relaciones más firmes" entre ambos países y ha trasladado "un mensaje de solidaridad y fraternidad" al jefe de la junta militar burkinesa, Ibrahim Traoré.

"Las conversaciones mantenidas en Uagadugú se centraron en avanzar la cooperación a nivel político, económico y de seguridad, con un énfasis particular en las respuestas coordinadas frente a los desafíos regionales de seguridad y las acciones colectivas a través de los marcos subregionales", ha explicado el portavoz de la cartera nigeriana, Alkasim Abdulkadir, en un mensaje en su cuenta en la red social X.

"Con el mismo espíritu de compromiso constructivo, los dos gobiernos resolvieron amistosamente la cuestión relativa a los pilotos y la tripulación de la Fuerza Aérea de Nigeria, reforzando la confianza mutua y destacando la eficacia del diálogo para abordar cuestiones delicadas", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que "ambas partes han acordado mantener consultas regulares" para profundizar su cooperación.

La AES denunció la semana pasada una "violación de su espacio aéreo" tras el aterrizaje de un avión de Nigeria en territorio de Burkina Faso, después de que la aeronave aterrizara el 7 de diciembre en Bobo Dioulasso "tras una situación de emergencia durante el vuelo".

"El avión militar llevaba a bordo a dos tripulantes y nueve pasajeros, todos ellos militares", afirmó el bloque, que subrayó que había abierto una investigación al respecto, dado que el aparato no contaba con permiso.

En respuesta, el portavoz de la Fuerza Aérea nigeriana, Ehimen Ejodame, emitió un comunicado para "aclarar" la situación y destacó que el avión fue "desviado" durante un vuelo a Portugal debido a "motivos técnicos" detectados después de su despegue desde la ciudad nigeriana de Lagos.

"Esto hizo necesario un aterrizaje de precaución en Bobo Dioulasso, en Burkina Faso, que era el aeródromo más cercano, en línea con los procedimientos habituales de seguridad y los protocolos internacionales de aviación. El personal de la Fuerza Aérea está a salvo y ha recibido un tratamiento cordial por parte de las autoridades locales", zanjó.