Burnham asegura que "hubo interferencia rusa" en el referéndum del Brexit

El primer ministro británico, Andy Burnham, en su reciente visita a Berlín - Sean Gallup/PA Wire/dpa

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha afirmado este domingo que "hubo interferencia rusa" en el referéndum de 2016 en el que se aprobó la salida de Reino Unido de la UE.

"Preguntó por el tema en Downing Street: ¿hubo interferencia de Rusia en el referéndum de 2016? Me dieron una respuesta clara: sí hubo", ha afirmado Burnham en una entrevista con el podcast The Rest is Politics.

Hasta ahora los gobiernos británicos, principalmente los conservadores, habían sostenido que no hubo interferencia rusa en el referéndum. Burnham no ha revelado el origen de esta respuesta, pero su postura supone un imprtante cambio.

Un informe de la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico presentado en 2020 criticó al Gobierno y a los servicios secretos por no investigar adecuadamente la interferencia rusa. En concreto reprochaba a los cargos gubernamentales por no evaluar más en profundidad las actividades rusas a pesar de que había pruebas de intentos de influir en la política británica a través de medios de comunicación financiados por el Estado ruso y de cuentas en redes sociales.

El mandatario británico ha instado a estar más alerta ante los intentos de países hostiles de influir en la política local, en particular ante el ascenso de la extrema derecha. "Es importante hablar abiertamente de estas cosas y creo que ayuda a los votantes de Alemania o Francia a entender que algunas de estas políticas son instigadas por nuestros enemigos, como Rusia", ha añadido.

"Creo que hemos estado muy flojos en esto y no hemos informado lo suficiente a la gente sobre hasta qué punto hay quienes intentan afectar al proceso político desde el extranjero", ha argumentado.

Burnham ha explicado que ha tratado con el canciller alemán, Friedrich Merz, la amenaza que supone el ascenso del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) y el propio Merz apuntó a la relación de este partido con Rusia.

"Le dije al canciller Merz que tenemos que apoyarle para afrontar la amenaza y en particular el tipo de políticas que tienes enfrente. Me decía que AfD está claramente relacionado con Rusia, con financiación, creo", ha añadido. Así, ha advertido de que "está claro que hay desinformación que emana de Rusia en la política alemana".