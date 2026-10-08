Burnham recalca su compromiso con una "cooperación más profunda" de Reino Unido con Europa

El canciller alemán, Friedrich Merz, junto al primer ministro británico, Andy Burnham, en su reunión en Berlín. - Michael Kappeler/dpa

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha recalcado este jueves su compromiso con una "cooperación más profunda" de Reino Unido con Europa, señalando a la cumbre bilateral prevista a finales de noviembre con la Unión Europea como el momento para "acercar" a Londres al continente.

En declaraciones junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de su visita a Berlín, el 'premier' británico ha señalado que está "muy comprometido con lograr una cooperación más profunda" con el bloque europeo, apuntando que la citada cumbre será el momento de ver las opciones de estrechar lazos.

"Veremos si podemos acercar a Reino Unido a Europa, especialmente en aras del crecimiento económico y de la colaboración para abordar la migración irregular", ha explicado señalando algunas de las áreas de cooperación con Bruselas.

De su lado, Merz ha valorado el acercamiento de Reino Unido a los países europeos tras la "lamentable" decisión de la salida de la UE.

Burnham lleva semanas calibrando una aproximación a la UE después de que haya admitido que el Brexit ha sido perjudicial y que Londres tendrá que establecer una nueva relación con el continente. "Necesitamos recuperar un mayor nivel de crecimiento y prosperidad para Reino Unido", argumentó en la conferencia del Partido Laborista tras incidir en que la cumbre con la UE será el momento en el que expondrá distintos escenarios sobre "la relación a largo plazo" con los socios europeos.

"Hay distintas opciones, y veré si podemos encontrar un consenso en torno a una de ellas. Esto podría aportar claridad", apuntó, para, en declaraciones posteriores, asegurar que entre los escenarios no se descarta "ir hasta el final", unas palabras que se interpretaron como una posible vuelta de Londres al bloque europeo.