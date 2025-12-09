Burundi acusa Ruanda de lanzar bombas y herir a un niño y tomará "las medidas necesarias" en respuesta

Archivo - Bandera de Burundi - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Burundi ha denunciado este lunes "la persistencia de amenazas contra su integridad territorial" por parte de Ruanda, a cuyas fuerzas ha acusado de lanzar bombas sobre su territorio y herir a dos personas, incluido un niño de doce años. En este contexto, ha indicado su disposición a tomar "todas las medidas necesarias" para garantizar su seguridad.

"Dadas las persistentes amenazas a su integridad territorial, Burundi se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la defensa de su población y territorio", reza el comunicado difundido por la cartera diplomática en la red social X, donde, con todo, "reafirma su compromiso con el diálogo con Ruanda para alcanzar una solución pacífica y duradera".

La publicación ha tenido como motivo la reunión del ministro de Exteriores, Edouard Bizimana, con los jefes de misiones diplomáticas y consulares del país y con representantes de múltiples organizaciones, un encuentro en el que el jefe de la diplomacia ha querido "presentar la postura oficial de Burundi ante la reciente provocación de Ruanda, que lanzó bombas sobre territorio burundiano".

"Estos recientes ataques de Ruanda causaron heridas a dos personas, incluido un niño de doce años, en la comuna de Cibitoke, zona de Rugombo --en el noroeste del país--. Burundi expresa su profunda preocupación por esta actitud beligerante de Ruanda", agrega el comunicado, sin precisar fechas.

La cartera ministerial destaca en la nota que Burundi "no se considera parte en los conflictos en curso", en alusión al que enfrenta a República Democrática de Congo y Ruanda, "sino un actor comprometido y responsable, firmemente centrado en la búsqueda de soluciones duraderas para el bien de la estabilidad regional". "La diplomacia sigue siendo la vía preferida para prevenir cualquier escalada de tensiones", añade.

El ministro, por su parte, ha destacado en X la presencia del presidente burundés, Evariste Ndiayishimiye, en la Casa Blanca, para apoyar la firma del acuerdo de paz entre Kigali y Kinshasa el pasado 5 de diciembre en una ceremonia a la que asistieron asimismo los dirigentes de Angola, Kenia y Togo. Con todo, ha lamentado que su homólogo ruandés, Paul Kagame, "continúa sus conquistas en RDC".