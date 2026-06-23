La cadena privada Tamadon TV suspende emisiones tras una redada de las fuerzas talibán en Afganistán

Archivo - Miembros de los talibán hacen guardia en un puesto de control en Kabul (archivo) - SAIFURAHMAN SAFI / NOTICIAS XINHUA / CONTACTOPHOTO

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cadena de televisión privada afgana Tamadon TV ha anunciado este martes la suspensión de sus emisiones tras una redada por parte de las fuerzas de seguridad de Afganistán en su principal sede, sin que las autoridades instauradas por los talibán en agosto de 2021 se hayan pronunciado sobre la operación.

La cadena ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la redada ha tenido lugar poco antes de unas festividades religiosas en el país y ha recalcado que "las emisiones han quedado interrumpidas", sin más detalles sobre los motivos de la redada y sin pronunciarse sobre si hay detenidos.

Asimismo, ha pedido a la población que siga el asunto "con sensibilidad y cuidado", así como que "permanezcan alerta ante los próximos acontecimientos", en medio del aumento de las restricciones por parte de los talibán sobre el espacio cívico de Afganistán, especialmente contra mujeres y niñas.

La cadena fue fundada en 2007 por el clérigo y líder político chií Mohamad Asif Mohseni, con el foco puesto en asuntos religiosos, culturales y de actualidad, principalmente entre la comunidad chií del país centroasiático. Los talibán ya ordenaron su cierre en junio de 2024 por supuestos lazos con el partido Harakat-e-Islami, si bien posteriormente retomó las emisiones.