California rechaza un impuesto excepcional del 5% sobre el patrimonio de sus residentes milmillonarios

Archivo - Banderas de Estados Unidos y del estado de California - Taidgh Barron / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El electorado del estado de California ha rechazado este lunes la imposición de un impuesto excepcional del 5% sobre el patrimonio a los residentes con un patrimonio neto superior a 1.000 millones de dólares (más de 891 millones de euros), según las primeras proyecciones.

Se trata de la Proposición 40, una de las iniciativas más destacadas sometidas a votación en este ciclo electoral y que ha terminado derrotada frente a la campaña del 'no', impulsada por grupos que, con el respaldo económico de aliados milmillonarios, han invertido decenas de millones de dólares en anuncios contra la medida, según ha recogido la cadena CNN.

El impuesto sobre la riqueza habría afectado a cerca de 250 multimillonarios en California, y los fondos recaudados se habrían destinado principalmente a la atención sanitaria, tras los recortes federales a Medicaid y otros programas, según lo propuesto, que cifraban el total recaudado en 100.000 millones de dólares (89.112 millones de euros) en cinco años, de los cuales el 90% se destinaría a programas sanitarios y el 10% restante a educación, ayuda alimentaria y la gestión del impuesto.

Los partidarios de la medida han defendido que el estado necesita fondos adicionales para ayudar a compensar los recortes federales a la atención médica implementados en 2025 bajo la 'One, Big, Beautiful Bill' y para proteger a hospitales, salas de emergencias y clínicas. Asimismo, han argumentado que los multimillonarios pueden acumular una riqueza considerable a través del mercado bursátil y la valoración de sus empresas sin pagar impuestos sobre la renta por dichas ganancias hasta que estas se hacen efectivas.

La propuesta ha generado una división entre políticos y organizaciones que, por lo general, se alinean con las prioridades del Partido Demócrata. Si bien ha contado con el respaldo del Partido Demócrata de California y de múltiples sindicatos, ha sido rechazada por el gobernador, Gavin Newsom, la exrepresentante por el condado de Orange Katie Porter y destacadas organizaciones profesionales y del sector sanitario. Newsom y Porter, que en otras ocasiones han apoyado un aumento de impuestos a corporaciones y personas adineradas, han alegado que la propuesta incentivaría a los residentes más ricos a abandonar el estado, perjudicando su situación fiscal a largo plazo al reducir la recaudación tributaria.

Además, también una coalición de multimillonarios se ha organizado contra la Proposición 40, incluidos los cofundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page; el inversor de capital riesgo John Doerr; el cofundador de PayPal y Palantir, Peter Thiel; el inversor de capital riesgo Vinod Khosla, y el director ejecutivo de Stripe, Patrick Collison.

Los más de 250 millones de dólares (222,8 millones de euros) recaudados para la campaña contra el impuesto a multimillonarios a través del grupo 'Building a Better California' también han ido a apoyar dos medidas competidoras, las Proposiciones 41 y 42, que establecerían límites a los impuestos especiales y podrían impedir la entrada en vigor del impuesto a los multimillonarios si alguna de ellas obtiene más votos que la Proposición 40.