La Cámara Baja de EEUU aprueba una propuesta que criminaliza los tratamientos de afirmación de género a menores

Archivo - La congresista republicana ultraconservadora Marjorie Taylor Green, impulsora en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que criminaliza a los médicos que brinden tratamientos de afirmación de género a menores - Europa Press/Contacto/Laura Brett - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles un proyecto de ley que, de implementarse, conllevaría penas de hasta diez años de cárcel para los médicos que brinden a personas menores de edad tratamientos relacionados con la afirmación de género, como cirugías o medicamentos bloqueadores de la pubertad.

Con 216 votos a favor y 211 en contra, la Cámara baja estadounidense ha aprobado así la propuesta registrada por la ultraconservadora Marjorie Taylor Greene, que tipifica como delito grave este tipo de tratamientos médicos, según ha recogido la cadena CNN. Cuatro republicanos votaron en contra y tres demócratas, a favor.

Antes de la votación, la representante demócrata Sarah McBride, la primera congresista transgénero declarada, ha criticado a los republicanos del Congreso por estar "obsesionados con las personas trans". McBride ha denunciado que los republicanos están "intentando politizar una comunidad y una atención médica incomprendidas", defendiendo que "la atención médica de nadie debería ser politizada". "Están obsesionados con esto y son extremos al respecto", ha añadido sobre la insistencia entre los republicanos con estos tratamientos.

El texto ha sido rechazado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que ha condenado su aprobación a través de un comunicado dispuesto en su web.

La organización ha advertido de que, en el caso de que el Senado aprobase el proyecto de ley, éste tendría efectos "inmediatos y devastadores" en las vidas de los jóvenes transgénero y sus familias en todo el país. "Estos tratamientos médicos y de salud mental (...) cuentan con el apoyo de la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Pediatría", ha destacado ACLU.

Asimismo, su director nacional de políticas y asuntos gubernamentales, Mike Zamore, ha argumentado que "los políticos nunca deberían prohibir a los padres hacer lo mejor para sus hijos transgénero".

"Estas familias a menudo pasan años considerando la mejor manera de apoyar a sus hijos, solo para que políticos mal preparados interfieran intentando criminalizar la atención médica que ellos, sus hijos y sus médicos consideran necesaria para que sus hijos prosperen", ha lamentado.

Asimismo, ha alertado de que este proyecto de ley "sienta un precedente increíblemente peligroso", ya que, según ha defendido, "criminaliza la atención en base a ideologías y pone a los políticos de Washington entre las familias y sus médicos".

En este contexto, ACLU ha condenado "enérgicamente" la aprobación de la medida y ha instado a los miembros del Senado a "hacer todo lo posible para evitar que se convierta en ley". A este respecto, CNN ha indicado que es poco probable que el texto obtenga suficiente apoyo demócrata para su aprobación en el Senado, donde tampoco está claro que vaya a ser abordado.