La Cámara de Diputados de Bolivia da luz verde a la derogación de la Ley de Estados de Excepción

Archivo - Bandera de Bolivia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Legisladores de la Cámara de Diputados de Bolivia han dado luz verde a la derogación de la Ley de Estados de Excepción, transcurridas varias semanas desde el inicio de los bloqueos que afectan a distintas zonas de la nación andina en el marco de las protestas en favor de la salida del mandatario boliviano, Rodrigo Paz, al considerar que no ha logrado revertir la grave situación económica del país tras medio año de gestión.

Lo han hecho con dos tercios de los votos de los legisladores presentes, tras un debate que se ha extendido por más de cinco horas, teniendo que remitirse ahora al Ejecutivo para su correspondiente promulgación.

Entre las voces a favor de esta decisión se encuentra la del diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, quien ha defendido la derogación de la Ley 1341 alegando que "se ha elegido un Gobierno legítimo y está en ejecución la ruptura del orden constitucional y democrático" con las movilizaciones de sectores sociales del país.

"Estos apetitos personales quieren tirar por la borda el haber recuperado la democracia, con la violación de los derechos fundamentales de todos los bolivianos por parte de (el expresidente) Evo Morales y toda su pandilla", ha considerado Alarcón en declaraciones recogidas en nota de prensa por la propia Cámara de Diputados.

De este modo, ha agregado el legislador, se eliminará el principal obstáculo que tiene el Ejecutivo de Paz para decretar el Estado de Excepción, si así lo estima.

Por su parte, el diputado Alejandro Reyes, también de la alianza Unidad, ha afirmado que esta derogación responde a un intento de encontrar una salida al momento que atraviesa el país y así dejar de "estar sometidos por un grupo reducido que evade la justicia y verdad".