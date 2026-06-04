La Cámara de Representantes de EEUU decide votar una ley para dar financiamiento militar a Ucrania y sancionar a Rusia

Archivo - El impulsor del proyecto, registrado en 2025, es el representante Gregory Meeks (demócrata por Nueva York), miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes - Europa Press/Contacto/Mattie Neretin - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado luz verde a la votación de una ley para dar financiamiento militar a Ucrania e imponer sanciones contra Rusia gracias al apoyo de la bancada demócrata y de seis congresistas republicanos que han roto filas con su partido en el segundo revés de la jornada para el presidente estadounidense, Donald Trump, ya que el mismo órgano parlamentar ha aprobado también un texto para obligar al mandatario a detener la guerra en Irán.

Con 218 votos a favor y 204 en contra, la Cámara de Representantes ha allanado el camino para votar la Ley de Apoyo a Ucrania, impulsada por el representante Gregory Meeks (demócrata por Nueva York), miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara que ha defendido que la decisión, pese a su carácter nominal, no corresponde con "una votación de procedimiento".

"Es una declaración sobre si este Congreso y todos sus miembros apoyan a Ucrania y al pueblo ucraniano, así como su lucha por la libertad, la democracia y la independencia", ha espetado en el pleno, según ha recogido el portal de noticias The Hill.

El proyecto, estancado desde abril de 2025 ante los esfuerzos de la bancada republicana, comandada por Trump, para paralizar la ayuda a Kiev, definida por el inquilino de la Casa Blanca como un despilfarro.

La ley proporciona 8.000 millones de dólares (cerca de 6.900 millones de euros) en préstamos para financiamiento militar a Ucrania, al tiempo que extiende la Iniciativa de Asistencia de Seguridad para Ucrania (USAI, por sus siglas en inglés) hasta 2027, lo que permite a Estados Unidos enviar armas a Ucrania directamente desde los arsenales del Pentágono. Además, impone sanciones adicionales contra Rusia, entre otras disposiciones.

Sin embargo, el texto está desactualizado, ya que la cantidad asignada a USAI es inferior a los 400 millones de dólares (344,6 millones de euros) que el Congreso presupuestó mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026. Además, exige que los Estados miembros de la OTAN se comprometan a destinar el 2% de su PIB a la defensa, mientras que en 2025 la mayoría ya se había comprometido a alcanzar el 5% de su PIB en este rubro.

No obstante, los partidarios de la aprobación del proyecto alegan que este tipo de desfases pueden ser corregidos por el Senado, aunque son escasas las expectativas de que el líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), se enfrente a Trump sometiendo a votación la ley de apoyo a Ucrania.